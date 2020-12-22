我國研發人力逐年成長 2019年共34.2萬人

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我國研發人力逐年成長 2019年共34.2萬人
主計總處引用科技部統計指出，2019年全國研發人力共34.2萬人，較2009年約增8.7萬人，十年來研發人力逐年成長。
全國研發人力是包括企業、政府、高等教育及私人非營利等部門。其中男性25.1萬人，女性9.2萬人。主計總處指出，女性研發人員也逐年成長，十年來增加2.6萬人，而2019年較2018年增1.2萬人或增3.6％。
從按性別及學歷交叉觀察，2019年研發人力以具碩士學歷者居多，45.9%的男性研發人員具碩士學歷，女性占比是42.2%。博士學歷占比則各為一成多。
研發人力分為研究人員、技術人員及支援人員，2019年各占58.2％、34.7％及7.1％。支援人員工作偏重行政事務處理，以女性居多，研究人員及技術人員則以男性為主。
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