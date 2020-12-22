美總統大選拜登勝出 富邦證：有助乾淨能源發展

美國總統大選在紛擾中逐漸落幕，民主黨拜登（Joe Biden）擊敗現任總統川普（Donald Trump），將入主白宮；拜登將美國能源政策由石化轉向綠能，獲得民意高度的支持，富邦證認為，雖然參議院由共和黨奪得多數，但在支持綠能的多數民意下，拜登的綠能政策可望順利進行，在政策推動與成本下降下，將有利加速綠能發展。

富邦證表示，拜登在選前提出2兆美元的乾淨能源（綠能）計畫，提供再生能源稅收減免與零碳工業政策等計畫，並承諾在2035年讓美國發電廠達成無碳發電，用風力或太陽能取代煤炭發電廠，並在2050年進一步禁止交通、暖氣等方面使用化石燃料，成為100%採用再生能源的經濟體。

富邦證指出，雖然參議院由共和黨奪得多數，但在支持綠能的多數民意下，拜登的綠能政策可望順利進行。根據福斯新聞調查顯示，有超過7成的民眾支持政府在綠能方面增加支出。美國知名大學耶魯大學（Yale University）與喬治梅森大學（George Mason University）的調查顯示，有超過7成的民眾支持在2050年以前禁止電力、建築、交通與工農等部門使用石化燃料。

富邦證表示，乾淨與再生能源相關產業在今年出現亮眼的表現。太陽能與風力發電業者新紀元能源公司（NEE）於10月初市值達到1,472億美元，一度超過能源巨擘艾克森美孚（XOM）正式成為美國最大的能源公司，這也透露傳統能源轉向綠能的趨勢，將在未來數十年中持續發生。