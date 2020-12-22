欣耀與國際藥廠簽SNP-810研發合作協議 盤中股價漲50%

欣耀生醫（6634）公布與國際藥廠簽訂SNP-810研發合作協議，國際藥廠依據合作協議將支付欣耀生醫一定金額的簽約金及里程碑金。法人認為，欣耀生醫止痛新藥 ，專利佈建完整，臨床研發進展順利，受惠於利多加持，今（22）日興櫃股價人氣旺，盤中一度來到89.1元，漲幅達51%。

欣耀生醫公告，SNP-810新藥與國際藥廠簽訂新藥研發合作協議，進行療效確認等相關實驗，國際藥廠依據本合作協議將支付欣耀一定金額的簽約金及里程碑金，目前基於對方要求的保密約定，不揭露合約條文及研發機密之內容，包括：療效配方、試驗設計、簽約合作對象、給付價金之金額等，雙方基於合作協議，再協商後續擴大合作等相關事宜，屆時將另行公告。

法人分析，欣耀生醫的無肝毒止痛、退燒新療效新藥「SNP-810」，解決60多年以來在全球最廣泛使用之止痛退燒藥「乙醯胺酚」（Acetaminophen），這個藥會造成服用者「嚴重肝損傷」問題，至於乙醯胺酚是世界衛生組織列為國家必備藥品之一，在歐美有1000多種、台灣有近300種感冒藥、止痛藥，含有此成份。欣耀的新穎設計，完全不影響療效，今在動物及人體均已完成多個試驗，已有非常正面結果。

生技專家也進一步分析，SNP-810產品研發策略是一邊自行研發，申請各國藥證，另一邊和國際大藥廠合作，授權，銷售。目前了解，SNP-810的發明成果已獲美國、韓國、中國大陸、中華民國及歐亞專利組織（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國）等十多國專利，可以說是專利佈局完整，臨床研發進展順利。