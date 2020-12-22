快訊

專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆利能源攜手遠雄人壽、日商 搶攻綠電商機

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

恆利能源公司與遠雄人壽、日系台灣歐洛斯電力公司（Eurus Energy Taiwan）共同成立「恆利綠能股份有限公司」（簡稱「恆利綠能」），日前已正式完成簽約。憑藉恆利能源擁有的綠能開發投資管理專業經驗、日商Eurus的國際再生能源大型案場開發實績，以及遠雄人壽的資金管理專業，充分利用三方的資源與優勢，共同投入再生能源產業的發展。

恆利能源董事長吳如森表示，綠能產業是國際能源供應的發展主流，恆利綠能的成立，不僅是我們和遠雄人壽、日商Eurus三方事業合作的夥伴關係，更是時代與使命的結合，我們所發出的每一度電，那些電雖然看不見，但當它累積起來時，卻成為最珍貴的資產，為這個世界的永續生存，做出了一些小小的貢獻。

恆利綠能的額定資本額為新台幣10億元，將先由太陽能發電市場切入，從案場開發、系統建置、後續維運、發電、售電全方面營運，而第一階段以100 MW為目標，首樁指標案位於屏東縣內埔鄉的太陽能電廠已經完成併網。

吳如森進一步指出，為減緩氣候變遷，降低碳排放對全人類帶來的危害，綠電的購買與建置將愈顯見重要，亦是不可擋的國際潮流，需要政府、企業與全民的共識且持續投入關注。經濟部已設定2025年再生能源發電量占比達20%的能源發展目標，其中太陽光電裝置容量預計達20GW，積極推動太陽光電及風力發電，扶植綠能產業發展。同時也有愈來愈多的企業承諾並加入RE100等國際氣候行動倡議的行列，為減碳帶來實質貢獻，未來恆利綠能也將加速佈局與建設，以滿足綠電客戶的市場需求。

綠能 太陽能電廠 遠雄人壽

延伸閱讀

台灣大砸百億 蓋太陽能電廠

中華電、遠傳 積極跨入太陽能產業

太陽能電廠概念股重啟成長

2020太陽光電目標 落空

相關新聞

外銷訂單連九紅 創新高

經濟部統計處昨（21）日公布11月外銷訂單為577.8億美元，不僅連九紅，且連續第三個月創歷年單月新高，年增29.7%，...

恆利能源攜手遠雄人壽、日商 搶攻綠電商機

恆利能源公司與遠雄人壽、日系台灣歐洛斯電力公司（Eurus Energy Taiwan）共同成立「恆利綠能股份有限公司」...

彭博：Fed維持寬鬆路線 資金加速流入美國股票型ETF

聯準會維持目前寬鬆政策路線，並強化購債計畫的前瞻指引，輔以拜登確認當選、對美國新一輪財政刺激協商的正面期待和英歐雙方釋出...

市場情緒正面 美股量價同步強勁成長

美國兩黨針對新刺激方案持續拉鋸，影響股市表現上下起伏，但市場情緒整體仍偏正向。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐...

新興債連續十周淨流入 後續利差有望續收斂

美國國會通過刺激法案機會上升，市場風險情緒轉佳，政府公債表現相對弱勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債資...

台股轉吸金 印、越漲勢亮眼

台美央行持續寬鬆，然美股上週下跌，市場推論應為漲多回檔。隨著耶誕假期將至，台股相對回到內資盤，儘管成交量相對縮小，但仍穩...

海外生產占59 % 挹注外銷訂單新高

受惠於iPhone新手機遞延上市及熱銷，加上遠距需求持續，經濟部昨公布十一月外銷訂單寫下史上最佳成績，達五七七點八億美元...

海外生產占59% 挹注外銷訂單新高

資訊通信貨品接單暢旺，11月外銷訂單的海外生產比也上升到59.2%，海外生產比為近五年來最高。代表每接到100美元訂單，...

蘋果效應 我接單歐洲超車陸港

經濟部統計處昨（21）日公布11月外銷訂單，受惠iPhone 12系列新機上市帶動，對美、對歐訂單雙創歷年單月新高。值得...

勞動基金弊案延燒 統一投信高層被約談

勞動基金弊案持續延燒，繼復華投信被檢調搜索後，統一投信昨（21）日也遭到檢調搜索，並且約談統一投信資深副總經理闕志昌在內...

地政三法初審確立紅單納管 違者最重罰百萬

立法院內政委員會今天初審通過「實價登錄2.0」相關修法草案，確立揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、加重相關罰...

竹科管理局高階主管異動 傅金門接任副局長

竹科管理局今（21）日宣布，高階主管異動，原副局長許增如榮調科技部產學及園區業務司司長，所遺副局長職缺由營建組組長傅金門...

熱門新聞

優先供應台積電！美商英特格宣布60億元在高雄設廠

影/高級車進口3000輛總值99億元 創台中港開港44年紀錄

豐興鋼筋盤價 每噸大漲1200元

英特格與家登10年訴訟大和解 高階主管透露關鍵

總價值99億元…3,000輛豪車入港 燒旺買氣

房產專家：這五點理由讓「單人宅」11年大增逾七成五

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。