恆利能源攜手遠雄人壽、日商 搶攻綠電商機

恆利能源公司與遠雄人壽、日系台灣歐洛斯電力公司（Eurus Energy Taiwan）共同成立「恆利綠能股份有限公司」（簡稱「恆利綠能」），日前已正式完成簽約。憑藉恆利能源擁有的綠能開發投資管理專業經驗、日商Eurus的國際再生能源大型案場開發實績，以及遠雄人壽的資金管理專業，充分利用三方的資源與優勢，共同投入再生能源產業的發展。

恆利能源董事長吳如森表示，綠能產業是國際能源供應的發展主流，恆利綠能的成立，不僅是我們和遠雄人壽、日商Eurus三方事業合作的夥伴關係，更是時代與使命的結合，我們所發出的每一度電，那些電雖然看不見，但當它累積起來時，卻成為最珍貴的資產，為這個世界的永續生存，做出了一些小小的貢獻。

恆利綠能的額定資本額為新台幣10億元，將先由太陽能發電市場切入，從案場開發、系統建置、後續維運、發電、售電全方面營運，而第一階段以100 MW為目標，首樁指標案位於屏東縣內埔鄉的太陽能電廠已經完成併網。

吳如森進一步指出，為減緩氣候變遷，降低碳排放對全人類帶來的危害，綠電的購買與建置將愈顯見重要，亦是不可擋的國際潮流，需要政府、企業與全民的共識且持續投入關注。經濟部已設定2025年再生能源發電量占比達20%的能源發展目標，其中太陽光電裝置容量預計達20GW，積極推動太陽光電及風力發電，扶植綠能產業發展。同時也有愈來愈多的企業承諾並加入RE100等國際氣候行動倡議的行列，為減碳帶來實質貢獻，未來恆利綠能也將加速佈局與建設，以滿足綠電客戶的市場需求。