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新興債連續十周淨流入 後續利差有望續收斂

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國國會通過刺激法案機會上升，市場風險情緒轉佳，政府公債表現相對弱勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債資金呈現淨流出外，投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，單周分別為30.8億美元及18.5億美元，其中新興債已連續十周淨流入，資金動能穩健。

安聯投信指出，根據美國聯準會於16日舉行的決策會議聲明指出，聯準會將維持現有貨幣政策及資產購買計畫不變，並稱將繼續通過大規模的貨幣刺激來支持經濟，直到在就業和通膨等方面取得「更多實質性進展」。在聯準會寬鬆態度持續、疫苗開始施打有利經濟復甦等利多支撐下，美國10年期公債殖利率於上周上升5個基點來到約0.95%的水準，反應此時市場正面的風險情緒。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，疫情雖隨著進入冬季似有再起之勢，但隨著疫苗於英美開始施打，加上各國寬鬆的貨幣及財政刺激政策支持，全球經濟持續朝向復甦方向邁進。根據IMF資料預估，2021年全球經濟成長率將由今年的-4.4%升至5.2%，其中新興市場預估成長幅度有望來到6%左右，高於已開發市場的3.9%；從採購經理人指數（PMI）數據來看，新興市場在11月份來到53.9左右水平並已連五個月成長，顯示經濟持續穩健復甦。

許家豪指出，在經濟成長力道的支撐下，新興市場相關資產明年表現可期。從債券市場來看，美林新興市場公債指數目前可提供的收益率仍有4%以上，明顯優於全球公債的0.2%左右表現，為公債資產中的收益優等生，而在投資級債與高收益債的市場也是如此，故在投資組合中增加新興債券相關部位，有望為投資人提供較佳收益率。

許家豪進一步表示，根據過去經驗，新興債利差的收斂往往與包括美股、美債及新興市場貨幣等資產的波動度有高度相關，每當此三類資產波動度降低時，新興市場債利差也往往會開始收斂。近期在美國總統大選局勢底定、疫苗獲得批准及開始施打等正向因子的加持支撐下，上述三類資產的波動度自年初以來持續收緩，顯示新興市場債後市也有望有表現空間。

在債券投資建議上，許家豪建議，除了仍以如美國債券為主的強勢資產穩定核心外，投資人也可適量增持新興市場企業債，進一步拉高整體收益，同時將存續期主動控管於較短期間內，以降低因市場情緒改變、公債殖利率走升時對債券資產價格帶來的衝擊。

新興市場 美國聯準會

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