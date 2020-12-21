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友達扶植逾150家社創企業 獲經濟部雙獎肯定

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
友達獲行政院政務委員唐鳳頒發「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項殊榮。 業者／提供
友達獲行政院政務委員唐鳳頒發「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項殊榮。 業者／提供

友達（2409）近日獲頒經濟部2020年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購類首獎，以及社會共融組特別獎雙料肯定。該獎項鼓勵企業推動責任消費，支持社會創新解決社會、經濟及環境問題，友達以「AUO Star社創培力點星計畫」深耕扶植超過150家社創企業，從上百家參賽企業競逐中脫穎而出獲獎。

友達多年來持續創造共榮共享的永續生態圈，並於2019年成立友達永續基金會，發展「AUO Star社創培力點星計畫」，在採購、培力、活動、創新四個面項，號召公司同仁、眷屬及集團企業，擴大與社會企業、非營利組織合作，協助其永續營運。2020年受新冠疫情影響，社福機構捐款及銷貨收入面臨困境，友達與同仁向甄選的社福團體採購中秋禮盒，總採購金額近千萬元，獲「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購類首獎肯定。

為了支持銷售受疫情衝擊的台灣農產品，友達也與農委會、縣市農會、農產運銷合作，搭配節慶推出果物禮盒，鼓勵同仁選購，至今已開拓12縣市農產品，累計認購近新台幣1,900萬元、逾66萬斤稻米，不僅支持在地農業，解決盛產滯銷農物問題，也減少食物里程，響應環保永續精神。

除了在採購面挹注資源，友達更動員公司同仁，以創新的機制支持培力社創與非營利機構。每年在聖誕節前發起的圓夢計畫已邁入第18年，有超過130個機構受助，募集逾9,000份禮物、近1,500萬元助學金，今年更首度透過度度客公益群眾募資平台擴大募捐，廣邀社會大眾共襄盛舉，不僅擴大募捐來源，同時協助募捐機構提升募資能力、利害關係人溝通、募捐者關係經營，達到扶助弱勢且培養永續營運能力的三方共好，獲「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」社會共融組特別獎殊榮肯定。

此外，友達也倡議全球氣候變遷議題，12年來於廠區植樹超過百萬棵，今年藉由響應政府「國土綠網計畫」和林務局合作，透過為期三年認養保安林，保護鳥類棲地，避免沿海居民免遭受風沙危害，以行動健全海岸生態。未來將持續推動永續轉型、建構創新機制，攜手同仁建立多方共好的永續生態圈。

友達向社福團體訂購近千萬元公益中秋禮盒贈與員工。 業者／提供
友達向社福團體訂購近千萬元公益中秋禮盒贈與員工。 業者／提供

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