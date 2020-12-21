你有買嗎？這九檔小而美ETF默默漲到攻頂

新冠肺炎疫情復燃，全球股市動盪，台股今（21）天早盤一度遭賣盤摜壓，所幸多頭點火期指激勵大盤終場大漲百點亮麗收盤，台股掛牌ETF跟著擺盪甩尾，觀察有九檔小而美的ETF挾利基題材強勢突圍並率先攻頂，包括統一FANG+（00757）、國泰網路資安（00875）等後市值得關注。

今天創新高的九檔ETF，清一色是規模不及20億元的小規模產品，不乏近年才成立的新基金，但掌握題材績效出眾，表現堪稱小而美。這九檔ETF中，美股相關包括統一FANG+、富邦NASDAQ正2（00670L）、國泰網路資安、永豐美國500大（00858）、國泰AI+ROBO（00737）、群益MBI生技（00678），台股ETF有國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），另外有一檔是陸股ETF的元大MSCI A股（00739）。

近期國際股市攻高，但波動幅度加劇，投資操作難度提高之際，利基型題材成為突圍方向。

法人指出，今搶先攻頂的ETF，只有三檔槓桿ETF是大盤型的產品，其他六檔各有不同題材。雖關注度並不比高股息ETF，但題材馬力足，股價默默漲讓買到的投資人大賺。

如國泰網路資安今年才掛牌，今天跳空大漲3%收29.74元，累積近九個月大漲48%，是今年表現最好的新上市ETF。國泰網路資安掛牌時，正逢全球股市低檔反彈，該ETF目前績效也剛超越台股原型ETF最佳的富邦科技（0052）、年漲45%。

統一FANG+、永豐美國500大、國泰AI+ROBO分別投資不同的美股題材，三檔都買到特斯拉，皆受惠特斯拉納入標普500指數大漲。另疫苗施打帶動NBI指數頻創高，群益NBI生技也跳空翻漲，年漲20%。

至於陸股雖然受到美國制裁干擾，加上美股震盪影響海外陸股走勢，但A股逆勢翻揚，今投資海外陸股的中信中國50、台新MSCI中國表現平淡，FH中國5G小漲，投資A股新趨勢的元大MSCI A股擴大漲0.8%。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，12月底外資進入長假，資金重新調整，國際多空不明，盤勢陷入膠著，但肺炎疫苗更早施打，有利2021年經濟活動加速恢復，預期資金整理後，將再度投入股市尋求高報酬題材，新科技應用族群為首選。