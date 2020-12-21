實價登錄修法初審通過 紅單交易納管、罰則加重

立法院內政委員會今（21）日審議通過「實價登錄」地政三法修法，除行政院版既有的三大重點，包括成交案件揭露至門牌、地號；預售屋納管、增訂查核權，這次也加重相關罰則，並建立紅單交易納管機制。

為促進不動產交易的資訊能更為透明、正確，行政院提出院版的「實價登錄」修法草案，包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》等部分條文修正草案。

經與朝野立委溝通後，內政部提出相關修法在修正草案，並由立法院內政委員會今日進行條文審議，最後經由調高部分罰則後，通過內政部建議的地政三法再修正條文版本，並將擇期送立法院會處理。

初審草案規定，在平均地權條例修正草案中，將成交案件的門牌、地號完整揭露，並溯及已揭露案件，增訂主管機關查核權及查核範圍；增訂自行銷售預售屋者，應在銷售前以書面報請地方政府備查、在簽訂買賣契約書之日起30日內申報登錄資訊。

為遏止申報登錄義務人刻意利用資訊缺乏或不實炒作哄抬，對屢不改正者加重罰鍰額度，並增訂違反自行銷售預售屋申報登錄規定、規避、妨礙或拒絕查核，及違反自行銷售預售屋前應報備查規定的罰則。

在地政士法部分，亦配合平均地權條例修正，刪除地政士在買賣受託案件的申報義務及其違反義務的處罰規定；在不動產經紀業管理條例中，也刪除不動產經紀業仲介成交買賣案件申報登錄義務，增訂成交案件的門牌、地號完整揭露等。

罰則部份，本次審議也特別提高管理強度。初審條文明定，就成屋及預售屋交易包含多戶（棟）建物案件，若未依限申報或申報價格不實，從現行處3萬到15萬元，提高至30萬至100萬元以下罰鍰；現行以案件數處罰方式，改按建物戶(棟)數處罰。

對於預售屋部分，條文也規定若契約不符公告的預售屋買賣定型化契約者，條文增訂按建築戶（棟）可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰。

本次審查也建立紅單管理機制，條文規定，銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收定金或類似名目金者，應以書面契約確立買賣標的物、價金，且不得有對消費者不利事項，並禁止轉售第三人。

內政部次長花敬群表示，本次修法除了預期要修的交易門牌揭露、預售屋納管、查核權等，也建立紅單納管機制，包含紅單所謂小定的書面應包含與不應包含內容，以及禁止轉售，並加重實價登錄連續錯誤、不改正的處理罰則。花敬群說，這次特別針對紅單轉售罰則，提高到比內政部原版本更高，盼透過如此行政罰鍰較高的管制，讓民眾知道，政府高度不樂見紅單轉售此事，要讓紅單能恢復到原本小定的本質，而非作為投機炒作標的。