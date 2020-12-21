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竹科管理局高階主管異動 傅金門接任副局長

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
竹科管理局新任副局長傅金門。 圖／竹科管理局提供
竹科管理局新任副局長傅金門。 圖／竹科管理局提供

竹科管理局今（21）日宣布，高階主管異動，原副局長許增如榮調科技部產學及園區業務司司長，所遺副局長職缺由營建組組長傅金門陞任，即日起生效。

竹科管理局表示，原副局長許增如奉行政院令派調任科技部產學及園區業務司司長職務，所遺副局長職缺由營建組組長傅金門陞任，並均自109年12月21日生效。

傅金門是國立交通大學土木工程學系碩士，自1981年7月進入公職，即分發至竹科管理局服務迄今，歷任營建組技士、技正、科長、簡任技正、組長等職務。傅金門任職科管理局已39年餘，對園區業務深入嫻熟、且對園區發展貢獻良多，未來仍將秉持推動高科技產業發展使命及對服務廠商熱忱，全力輔佐長官為建立優質的園區創新及投資環境共同努力。

金門 竹科 科技部

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