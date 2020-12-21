11月外銷訂單連九紅 增幅創2010年6月來新高

經濟部統計處將於今（21）日公布11月外銷訂單，11月外銷訂單為577.8億美元，年增29.7%，創2010年6月以來最大漲幅，「連9紅」。

統計處也同步預估12月外銷訂單落在565至580億美元間，年增29.0%至32.5%間，有望「連十紅」。另外，經濟部也預估2020整年外銷訂單為5296億美元至5311億美元間，年增約9.3%至9.6%間。

因為受惠到iPhone新機上市，加上遠距商機持續發酵，適逢年終銷售旺季，筆電、平板、網通產品等需求暢旺，資訊通信產品、電子產品紛紛創歷年單月新高，11月外銷訂單來到208.2億美元、171.9億美元；年增39.4%、37.8%不僅呈現雙位數成長，也創下2010年以來最大漲勢。另外，光學器材也受惠宅經濟，面板需求大增，年增27.8%，連6紅。

傳統產業方面，因為國際鋼價上揚、需求增加，基本金屬製品外銷訂單達24.3億美元，年增25.2%，連三紅；機械業受惠半導體、5G及自動化設備接單成長，外銷訂單年增11%，連5紅；塑橡膠製品外銷訂單年增20.0%，連3紅。而化學品受到國際油價低檔，外銷訂單年減4.4%，但已較10月年減9.2%明顯收斂。

而11月接單國家方面，美國持續維持台灣主要接單國，占比為整體31.4%；而歐洲則是超車中國大陸及香港，成為接單地區亞軍，占比24.9%。統計處歐洲接單量成長是受惠到資訊通信產品及電子產品接單量增加。

11月海外生產比為59.2，代表每100美元，就有超過59元來自海外生產貢獻基地，為2015年12月以來最高海外生產比。對此，統計處長黃于玲解釋海外生產比創高是受到資訊通信產品、電子產品等海外生產比較高產品爆量訂單影響，仍認為全球供應鏈重新佈局到台灣及東協已經不可逆。

而匯率方面，台幣11月升值幅度較10月收斂，黃于玲表示這次有特別調查廠商認為匯率對於接單的影響，統計近一成的廠商家數是受到匯率波動而接單量減少。

展望未來，黃于玲表示，因為國際品牌智慧手機銷手遞延，加上疫情帶動遠距離設備需求延續，以及新興科技應用在台灣半導體業具領先優勢下，預估科技類貨品接單將接續居高檔。而傳產方面，因為國際原物料回升，加上市場需求回溫，傳產將有望持續好轉。但統計處補充，因為疫情、美中貿易戰等不確定因素仍有可能會影響到未來外銷訂單。而在動向指數方面，所有貨品別都高於50，顯示所有產業都看好之後外銷訂單。