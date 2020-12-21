上緯新能源苗栗風場 環評起跑

上緯新能源（SRE）今天表示，位於西北部苗栗縣外海之開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健推進，且已於日前向經濟部能源局提送「環境影響說明書」；意味著該計畫進入了另一個階段，也成為目前有意競逐第三階段區塊開發資格的參賽者當中，第一樁正式向主管機關叩關的全新案場。

與此同時，上緯新能源（SRE）亦懇切敦促目的主管機關儘速公告「離岸風力發電區塊開發場址規劃」相關規範、加快備查程序、協助開發商轉呈環評書件，以利全新案場及早啟動環境評估審查作業，並於2021年內通過審查後，得依循自由競爭的市場機制參與2022年初之競標作業，進而為台灣下階段離岸風力發電催生出最適切、最理想之開發方案。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示，身為唯一具有實績的本土開發商，對協助推動台灣再生能源的發展與茁壯感到責無旁貸，『Formosa 4』系列風場開發計畫積極支持綠能政策的具體實踐，其中長遠與縝密的規劃，也充分體現執行團隊對於鄉土與所屬環境的關懷與承諾，上緯新能源（SRE）也呼籲各有關單位在第三階段區塊開發之相關規則上儘早公布施行辦法，給予開發商與國內產業供應鏈足夠準備時間。

今年九月底，上緯新能源（SRE）再次領先本地離岸風力發電市場，率先宣布了名為「Formosa 4」之大型開發計畫。這項計畫幅員面積廣闊，距苗栗海岸約18至20公里，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，未來合併裝置容量將達4.4GW之潛力規模，可望滿足多達四百五十萬家戶用電需求。