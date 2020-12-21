宏致看好雲端伺服器 2021年營收拚百億元

對於明年展望，連接器廠宏致（3605）董事長袁万丁今日表示，公司明年在雲端伺服器領域可望有較大的斬獲「明年應該還不錯」。法人預估，宏致加上併購美國高頻連接器及線束業者Genesis，另外在雲端伺服器、車用與網通佈局發酵下，2021年宏致營收將拚超過百億元。

該公司汽車布局備受關注，袁万丁表示，汽車方面宏致也有揮軍，但今年因疫情關係汽車產業不好，看好宏致明年汽車產品相關營運表現會比今年成長相當多，主要就是因為新能源車的開發應用相當多連接器，舉例來說，台系汽車廠方面宏致交貨倒車雷達，另外歐系車廠方面也交貨智慧鑰匙 、電池模組需要的介面連接器等也有在開發。

網通方面，宏致網通事業今年成長五成，明年可望再度成長三成。

宏致表示，Genesis在5G網通、伺服器產業具有優勢，擁有業務與研發人才，等於美國先進技術可以直接過來到團隊 ，結合宏致的研發製造能量與在NB產品的實力，在這次併購案之後，宏致不會只做零組件，而是以解決方案的方向為主。