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中油查德案經手人多已不在職 王美花：政風啟動調查中

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部部長王美花。記者黃義書／攝影
經濟部部長王美花。記者黃義書／攝影

中油查德案持續延燒，今（21）日成為立法院經濟委員會質詢焦點，多位立委批評經濟部和中油針對查德案好像在擠牙膏，且過去很多經手的人都已經不在職。對此，經濟部長王美花答詢表示，政風單位已啟動調查，將於明年1月17日把相關調查報告補上來。

經濟部上周以密件方式將中油查德案調查報告交給立法院經濟委員會，但被多位立委批評內容粗糙，且都是已公開的資訊，根本不涉及機密，且仍舊疑點重重。

立委邱臣遠今日再指出，經濟部和中油根本是在擠牙膏，壓力到哪裡，才做到那裡。立委楊瓊瓔則指出，中油查德案報告更像是在寫小說。

王美花答詢時指出，當初很多經手的人，都不是在職的人，已經退休了，但已請政風單位去查，會在1月17日把相關調查報告補給立法院經濟委員會。

中油 經濟部 立法院

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