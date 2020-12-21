快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上緯新能源：苗栗風場Formosa 4開發計畫提送環評

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

離岸風電開發商上緯新能源（SRE）今（21）日表示，位於西北部苗栗縣外海的開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健推進，且已於日前向經濟部能源局提送「環境影響說明書」，此舉不僅意味著該計畫進入了另一個階段，亦成為目前有意競逐第三階段區塊開發資格的參賽者當中，也是第一樁正式向主管機關叩關的全新案場。

上緯新能源（SRE）也呼籲主管機關儘速公告「離岸風力發電區塊開發場址規劃」相關規範、加快備查程序、協助開發商轉呈環評書件，以利全新案場及早啟動環境評估審查作業，並於2021年內通過審查後，得依循自由競爭的市場機制參與2022年初的競標作業，為台灣下階段離岸風力發電催生出最適切、最理想的開發方案。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示，「Formosa 4」系列風場開發計畫是上緯新能源支持綠能政策的具體實踐，也呼籲各有關單位在第三階段區塊開發的相關規則上儘早公布施行辦法，給予開發商與國內產業供應鏈足夠準備時間，推出可信賴的方案與陣容，為國家能源轉型做出實質貢獻。

今年9月底，上緯新能源（SRE）領先本地離岸風力發電市場，率先宣布了名為「Formosa 4」的大型開發計畫。這項計畫幅員面積廣闊，距苗栗海岸約18至20公里，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，未來合併裝置容量將達4.4GW之潛力規模，可望滿足多達450萬家戶用電需求。

上緯新能源（SRE）表示，依據相關法規完成計畫開發內容公告作業後，已於11月初在風場所在地鄉鎮分別辦理公開說明會，而該計畫在工法上，除了固定式基樁之外，還首創台灣先例，將浮動式平台正式納入商業性風場建置得技術應用範圍，以求降低對海洋環境與資源的衝擊。而在場域之整體規劃上，除了把近岸景觀維護納入考量，亦主動迴避「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「人工魚礁禁漁區」、中油海底管線等環境敏感區位，並根據過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上的船舶航行順暢、便利與安全。

4G 上緯 風力發電

延伸閱讀

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

連結民間專業資源 苗栗身障中心體適能教室量身打造

勞工朋友來品茶 苗栗縣府辦茶席幫紓壓

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

相關新聞

今年前11月僑外投資2445億元 10年來第4高

經濟部投審會今天表示，11月僑外投資金額達到新台幣241億5153萬元，其中，英商以77億4600萬元投資中租迪和，為歷...

實價登錄修法增查核權 內政部祭三不措施突襲式查核

立法院內政委員會今（21）日審議「實價登錄」修法，將增訂主管機關查核權。對於立委問及如何落實查核，內政部長徐國勇備詢時指...

上緯新能源：苗栗風場Formosa 4開發計畫提送環評

離岸風電開發商上緯新能源（SRE）今（21）日表示，位於西北部苗栗縣外海的開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健...

營建業缺工嚴重 高市府允提「獎勵辦法」協助

營建業缺工問題嚴重，業者抱怨長期缺工，將致工期延誤、成本增加。高市議員李喬如說，業者應做好形象管理、提升職業形象，政府也...

意法半導體：將於2027年實現碳中和目標

半導體大廠意法半導體宣布，預計將於2027年實現碳中和，碳中和全面規畫涵蓋減少直接和間接排放物，包括產品運輸、商務差旅和...

公平會人事公聽會 學界關切高通案、數位壟斷

立法院經濟委員會今（21）日進行公平會委員提名案審查公聽會，多位學者關注新任主委、副主委對高通案的處理態度，並期望公平會...

修法增查核權防炒房 徐國勇：必要時突襲性查核

立法院內政委員會今天審查包括實價登錄2.0的「地政三法」相關草案。內政部長徐國勇表示，未來修法後，書面查核最重要，申報後...

境內法人納房地合一稅？財長：會進一步評估

財政部長蘇建榮今（21）日在立法院財政委員會表示，未來法人持有不動產交易，特別針對短期炒作案件，是否要思考納入房地合一稅...

總統出席全國科學技術會議 將打造以人為核心智慧社會

蔡英文總統今（21）日上午出席「第11次全國科學技術會議」，她表示，「六大核心戰略產業」方案，就是要奠定在過去的基礎上，...

實價登錄2.0修法 徐國勇：不定期突襲落實查核

立法院內政委員會今天審查實價登錄地政三法，內政部長徐國勇說，為促進不動產成交資訊更透明，成交案件的門牌、地號完整揭露；未...

國泰金國民信心調查：疫苗好消息 大幅提振股市樂觀情緒

國泰金控今（21）日發布12月國民經濟信心調查結果顯示，疫苗進展的好消息令景氣展望上揚，大幅提振股市樂觀情緒。

政院21日開協調會報

立法院本會期將在本月底結束，仍有明年度中央政府總預算案、前瞻預算案，以及眾多攸關經濟、民生的法案待處理，還有爭議度甚高的...

熱門新聞

Apple Car加速 台鏈總動員

台積3奈米產能 蘋果先包了

鴻海MIH聯盟201家廠商名單 官網一次公布

和碩旗下昌碩上海廠 爆發勞資糾紛抗議

優先供應台積電！美商英特格宣布60億元在高雄設廠

台灣大砸百億 蓋太陽能電廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。