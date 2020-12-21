上緯新能源：苗栗風場Formosa 4開發計畫提送環評

離岸風電開發商上緯新能源（SRE）今（21）日表示，位於西北部苗栗縣外海的開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健推進，且已於日前向經濟部能源局提送「環境影響說明書」，此舉不僅意味著該計畫進入了另一個階段，亦成為目前有意競逐第三階段區塊開發資格的參賽者當中，也是第一樁正式向主管機關叩關的全新案場。

上緯新能源（SRE）也呼籲主管機關儘速公告「離岸風力發電區塊開發場址規劃」相關規範、加快備查程序、協助開發商轉呈環評書件，以利全新案場及早啟動環境評估審查作業，並於2021年內通過審查後，得依循自由競爭的市場機制參與2022年初的競標作業，為台灣下階段離岸風力發電催生出最適切、最理想的開發方案。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示，「Formosa 4」系列風場開發計畫是上緯新能源支持綠能政策的具體實踐，也呼籲各有關單位在第三階段區塊開發的相關規則上儘早公布施行辦法，給予開發商與國內產業供應鏈足夠準備時間，推出可信賴的方案與陣容，為國家能源轉型做出實質貢獻。

今年9月底，上緯新能源（SRE）領先本地離岸風力發電市場，率先宣布了名為「Formosa 4」的大型開發計畫。這項計畫幅員面積廣闊，距苗栗海岸約18至20公里，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，未來合併裝置容量將達4.4GW之潛力規模，可望滿足多達450萬家戶用電需求。

上緯新能源（SRE）表示，依據相關法規完成計畫開發內容公告作業後，已於11月初在風場所在地鄉鎮分別辦理公開說明會，而該計畫在工法上，除了固定式基樁之外，還首創台灣先例，將浮動式平台正式納入商業性風場建置得技術應用範圍，以求降低對海洋環境與資源的衝擊。而在場域之整體規劃上，除了把近岸景觀維護納入考量，亦主動迴避「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「人工魚礁禁漁區」、中油海底管線等環境敏感區位，並根據過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上的船舶航行順暢、便利與安全。