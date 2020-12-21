意法半導體：將於2027年實現碳中和目標

半導體大廠意法半導體宣布，預計將於2027年實現碳中和，碳中和全面規畫涵蓋減少直接和間接排放物，包括產品運輸、商務差旅和員工出勤等，同時，2027年時可100%使用可再生能源。

意法宣布至2027年實現碳中和目標，有望成為最早達到此一目標的全球半導體公司。該公司的碳中和全面規畫包括兩個具體目標，一是遵守COP21巴黎協定，到2025年暖化上升幅度控制在1.5°C範圍內的規定，這要求直接和間接排放量相較2018年減少50％，並且到2027年時，100％採用可再生能源。

意法指出，該公司的行動計畫將包括透過投資購買能燃燒製造後殘留氣體的減碳設備，減少溫室氣體直接排放，降低總體能耗，減少產品運輸、商務差旅和員工通勤產生的排放，並透過制訂實施可行性和相關性最高的脫碳和封存計畫，來減少剩餘排放量。

意法表示，該公司還將透過太陽能發電裝置、綠色電力購買協定和綠色證書的組合方式，相較於2019年可再生能源比重為26％，至2027年實現100%使用可再生能源。

意法總裁暨首席執行長Jean-Marc Chery表示，永續發展是該公司的DNA、價值觀和業務模型的組成部分，在過去25年裡，我們在所有關鍵指標均取得佳績。意法開發的創新技術，為客戶解決挑戰發揮關鍵作用，相信這些技術也為因應全球環境問題和社會挑戰做出重要貢獻。

意法強調，該公司積極致力於降低環境足跡，在2019年，提前實現2025年的溫室氣體減排目標，也就是單位產出排放量將相較2016年降低21％。