公平會人事公聽會 學界關切高通案、數位壟斷

立法院經濟委員會今（21）日進行公平會委員提名案審查公聽會，多位學者關注新任主委、副主委對高通案的處理態度，並期望公平會未來對於社群媒體及數位平台的壟斷行為，能夠有所作為。

四位公平會委員任期即將於明年1月31日屆滿屆滿，其中現任主委黃美瑛未獲提名續任，而前副主委彭紹瑾日前為投入桃園市長選舉，已請辭獲准；郭淑貞、洪財隆兩位現任委員則受提名續任。今日公聽會過程中，學者尤其關注新任主委被提名人，即現任經濟部商業司長李鎂，以及副主委被提名人、中原大學財法系教授陳志民。

現場學者關切，新任被提名人當中，部分曾經參與高通案求償及和解過程，中央大學產經所榮譽教授單驥表示，對於高通投資承諾的落實、未完成承諾時，能否恢復裁罰等，應當先有所表態。

現場學者亦關心公平會作為獨立機關的中立性，質疑公平會處理高通案的過程中，是否曾有政治力介入、委員們是否曾留下不同意意見書。

部分學者認為，李鎂作為公務員的資歷，在經濟部主要是推動產業發展，對於未來擔任公平會主委一職，審查壟斷及聯合行為，扮演的職能可能有所衝突；也有學者認為，陳志民在學界聲望及專業俱佳，未來作為副主委，可發揮一定的輔佐效果。

中華經濟研究院副院長葉俊顯則指出，時下社群媒體與平台的壟斷行為，可能需要新任人選多加留意，以行動叫車平台為例，若業者以賠本優惠吸引使用者叫車，取得消費者個資與消費偏好，逐漸提高佔有率，限制現有計程車市場的競爭環境，公平會能否有所防範？這是未來公平會行使職能的重要課題。