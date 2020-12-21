修法增查核權防炒房 徐國勇：必要時突襲性查核

立法院內政委員會今天審查包括實價登錄2.0的「地政三法」相關草案。內政部長徐國勇表示，未來修法後，書面查核最重要，申報後可以向財政部、相關銀行調取資料，就能知道是否確實登記；必要時也會和公平會、消保處、地政、營建機關，不定期、不預警突襲性查核。

內政委員會今天審查「實價登錄地政三法」，包括平均地權條例、地政士法、不動產經紀業管理條例部分條文修正草案。徐國勇、內政部次長花敬群列席備詢。

徐國勇報告時指出，為促進不動產成交資訊更透明、正確，修正平均地權條例，將成交案件的門牌、地號完整揭露，並溯及已揭露案件，增訂主管機關查核權及查核範圍；同時增訂自行銷售預售屋者，應在銷售前以書面報請地方政府備查、在簽訂買賣契約書之日起30日內申報登錄資訊。

徐國勇說，為遏止申報登錄義務人刻意利用資訊缺乏或不實炒作哄抬，修正對於屢不改正者加重罰鍰額度，並增訂違反自行銷售預售屋申報登錄規定、規避、妨礙或拒絕查核，及違反自行銷售預售屋前應報備查規定的罰則。

針對實價登錄不實，民進黨立委羅美玲質詢時建議，英國採罰金無上限兼併徒刑，德國則是房產售價超過公道價就關3年，可供台灣參考。內政部次長花敬群說，台灣的實價登錄不會揭露假資訊，所以沒有登錄不實的問題，而實價登錄未必是為抑制房價。

徐國勇說，打炒房措施要像是雞尾酒療法，光靠內政部單一力道不夠，包括降低貸款成數、防止炒作房價，查核金流及稅等措施，若經核對認定明顯是炒作拉抬房價，就能按戶棟處罰，以達嚇阻作用。