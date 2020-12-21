里仁支持台灣社會創新發展 奪經濟部Buying Power首獎

經濟部中小企業處近日頒發109年度「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，由近年來積極推動淨塑及有機棉生活用品的里仁獲得首獎。

里仁公司總經理李妙玲指出，里仁以提升社會整體共好的精神本質，長期推動淨塑行動、支持有機棉織品，109年度採購社會企業仁舟公司捲捲矽水瓶、矽密盒等淨塑系列商品，以及藍天大地公司的柔紗寬版上衣、寬褲等有機棉衣物金額超過500萬元，支持台灣社會創新發展，也實踐環保與人文自然環境永續。