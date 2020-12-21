里仁支持台灣社會創新發展 奪經濟部Buying Power首獎
經濟部中小企業處近日頒發109年度「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，由近年來積極推動淨塑及有機棉生活用品的里仁獲得首獎。
里仁公司總經理李妙玲指出，里仁以提升社會整體共好的精神本質，長期推動淨塑行動、支持有機棉織品，109年度採購社會企業仁舟公司捲捲矽水瓶、矽密盒等淨塑系列商品，以及藍天大地公司的柔紗寬版上衣、寬褲等有機棉衣物金額超過500萬元，支持台灣社會創新發展，也實踐環保與人文自然環境永續。
李妙玲表示，身為社會企業，里仁也發揮通路角色，提供消費者更多愛護環境的選擇，像是進行包裝減塑，採購社會企業仁舟公司的淨塑系列商品，例如結合海龜圖案的矽密盒，更受消費者喜愛。採購社會企業藍天大地製作有機棉衣物，讓有機棉農的健康獲得保障、免於受到慣行棉花栽種過程中，農藥對土地及身體的危害，提供消費者更安心的外穿及內著衣物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言