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里仁支持台灣社會創新發展 奪經濟部Buying Power首獎

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
里仁公司榮獲經濟部109年度「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎。里仁公司總經理李妙玲(右一)代表受贈，並與其他獲獎企業機構合影。 圖／里仁提供
里仁公司榮獲經濟部109年度「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎。里仁公司總經理李妙玲(右一)代表受贈，並與其他獲獎企業機構合影。 圖／里仁提供

經濟部中小企業處近日頒發109年度「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，由近年來積極推動淨塑及有機棉生活用品的里仁獲得首獎。

里仁公司總經理李妙玲指出，里仁以提升社會整體共好的精神本質，長期推動淨塑行動、支持有機棉織品，109年度採購社會企業仁舟公司捲捲矽水瓶、矽密盒等淨塑系列商品，以及藍天大地公司的柔紗寬版上衣、寬褲等有機棉衣物金額超過500萬元，支持台灣社會創新發展，也實踐環保與人文自然環境永續。

李妙玲表示，身為社會企業，里仁也發揮通路角色，提供消費者更多愛護環境的選擇，像是進行包裝減塑，採購社會企業仁舟公司的淨塑系列商品，例如結合海龜圖案的矽密盒，更受消費者喜愛。採購社會企業藍天大地製作有機棉衣物，讓有機棉農的健康獲得保障、免於受到慣行棉花栽種過程中，農藥對土地及身體的危害，提供消費者更安心的外穿及內著衣物。

里仁於109年度採購社會企業仁舟公司淨塑商品及藍天大地公司有機棉織品金額超過500萬元，支持台灣社會創新發展，共同實踐環保與人文自然環境永續，獲經濟部Buying Power首獎殊榮。 圖／里仁提供
里仁於109年度採購社會企業仁舟公司淨塑商品及藍天大地公司有機棉織品金額超過500萬元，支持台灣社會創新發展，共同實踐環保與人文自然環境永續，獲經濟部Buying Power首獎殊榮。 圖／里仁提供

社會企業 經濟部

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