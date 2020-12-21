為利精準決策 原訂23日旱災應變工作會報延至月底召開

近日東北季風帶來降雨，挹注北部水庫，不過中南部水情仍吃緊。旱災中央災害應變中心原訂23日將舉行第五次工作會報，水利署副署長王藝峰表示，因配合近日水情發展，為利精準決策，原訂23日舉行的旱災應變中心第五次工作會報延後，但原則上月底前會召開，會中將討論明年一期稻作休耕範圍是否往北擴張至台中、桃竹苗等地。

近期受惠於東北季風，北部地區水庫水位上升，目前石門水庫蓄水率為63.3%，新山水庫蓄水率升至93.3%，翡翠水庫蓄水率也升至94.1%，不過，中南部水庫存量仍較吃緊，如曾文水庫蓄水率僅有22.6%。

此外，新竹的寶山水庫和寶山第二水庫的蓄水率也不高，分別為37.1%和34.2%，負責苗栗和台中的鯉魚潭水庫蓄水率為32.5%，而台中的德基水庫蓄水率則是32.9%。

針對台中以北明年一期稻作供灌策略，經濟部表示，考量往例台中以北灌區育苗期約在1月上旬，將持續監控水情滾動檢討明年一期稻作供灌策略，並於下次工作會報提案討論。