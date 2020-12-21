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境內法人納房地合一稅？財長：會進一步評估

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮。記者曾學仁／攝影
財政部長蘇建榮。記者曾學仁／攝影

財政部長蘇建榮今（21）日在立法院財政委員會表示，未來法人持有不動產交易，特別針對短期炒作案件，是否要思考納入房地合一稅當中，會進一步來評估。

立法院今日審查《所得基本稅額條例》第12條及第18條條文修正草案，多位立委關注房地合一稅檢討情形，外傳短期持有定義將從兩年延長到五年，有立委認為，五年有點太長，牽一髮動全身，須整體評估。

蘇建榮表示，房地合一稅檢討尚未定案，仍在行政院跨部會討論中。

國民黨立委賴士葆詢問蘇建榮，房地合一稅真正的漏洞在於境內法人的房地交易，是併入隔年的營利所得額申報，稅率僅20%，不像個人房地合一稅最高稅率達到45%，形成投資公司炒房空間，這才是真正的問題所在。

蘇建榮對此表示，有注意到這些情況，目前也正在評估了解中，會到行政院跨部會小組來討論；蘇建榮在回應民進黨立委吳秉叡質詢時也表示，針對法人短期持有不動產交易，是否要思考放到房地合一稅，會進一步來評估。

此外吳秉叡也提醒財政部，對於房地合一稅延長短期定義，必須審慎研議。

房地合一 吳秉叡 財政部

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