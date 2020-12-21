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總統出席全國科學技術會議 將打造以人為核心智慧社會

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

蔡英文總統今（21）日上午出席「第11次全國科學技術會議」，她表示，「六大核心戰略產業」方案，就是要奠定在過去的基礎上，把台灣打造成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，並期盼以「2030台灣創新包容永續」作為願景，不但推動科學技術的發展，更可以用科技提升生活品質，及回應新的社會需求，打造以人為核心的智慧社會。

總統致詞時說，2020年全世界都面臨重要挑戰。尤其疫情的影響，改變了全球的政治跟經濟秩序，也加快了全球有關篩檢診斷、藥物及疫苗開發等研發競賽，也帶動了全球供應鏈的重組。

她指出，台灣的防疫工作，受到世界的肯定和矚目。另外，美中在科技場域的激烈競爭，也讓在半導體先進製程領先全球的台灣，成為世界上不可忽視的關鍵角色。這些成績，都不是偶然，而是因為我們數十年來積極投入科技研發，尤其是紮實的基礎研究，所帶來的豐碩成果。

總統說，政府的責任，就是繼續打造一個最適合科學研究和研發的環境，也更應該透過最友善的法規、最充沛的資源，讓台灣成為創新和研發的搖籃。

總統表示，在四年前，在上一屆的全國科學技術會議，她也提出「5加2產業創新計畫」，深入發展七個重要領域產業，作為驅動台灣下一個世代產業成長的核心。這幾年來，我們已經翻修《科學技術基本法》，也積極推動產業數位轉型，希望能夠建構最適合科學研究發展的環境，並且孕育更多未來的科研人才，相信這些豐沛的研究能量，會成為帶動台灣產業升級發展最重要的創新動能。

總統指出，經過政府和全民，科技界及學界先進們的共同努力，四年後的現在，即使受到疫情的影響，台灣是全球少數維持經濟正成長的國家。我們今年第3季經濟成長率，也居亞洲四小龍的首位。為了回應新的社會挑戰和全球變局，我們必須再度提出新的國家整體經濟發展戰略。

總統提到，在今年5月的就職典禮，她提出「六大核心戰略產業」方案，就是要奠定在過去的基礎上，讓台灣在後疫情時代，能夠掌握全球供應鏈重組的先機，並且把台灣打造成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心。

總統認為，要推動「六大核心戰略產業」，科學技術的發展，依然扮演最關鍵的角色。無論是跟資安產業有關的5G跟數位轉型，發展新藥或疫苗所需要的生物醫療科技，發展國艦國造、國機國造所需要的航空和太空科技，還有包括再生能源的推動、關鍵物資的供應，都和科學技術的研發應用息息相關，「科學技術沒有捷徑，只有長期投入，認真累積，才能看到成果」。

她說，這次的大會是以「2030台灣創新包容永續」作為願景，邀請各領域的先進，共同對四大關鍵議題，包括「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」、以及「安心社會與智慧生活」進行討論。透過促進科技及人文的對話，不但能夠推動科學技術的發展，更可以用科技來提升生活品質，用科技來回應新的社會需求，打造出以人為核心的智慧社會。

總統強調，今天的會議所議決的策略和措施，將會成為政府未來四年，推動科技計畫的重要依據。希望透過大家的討論和建議，能夠讓台灣繼續扮演全球經濟的關鍵角色，也讓台灣成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。

疫情 半導體 願景

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