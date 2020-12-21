國泰金國民信心調查：疫苗好消息 大幅提振股市樂觀情緒

國泰金控今（21）日發布12月國民經濟信心調查結果顯示，疫苗進展的好消息令景氣展望上揚，大幅提振股市樂觀情緒。

國泰金指出，疫苗進展的好消息令景氣展望上揚，同時提振民眾大額消費意願。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖秋冬疫情升溫，但新冠疫苗的好消息提振民眾信心，展望指數大幅上揚至16.6 (11月：3.1)，現況指數亦走高至22.4 (11月：8.6)；民眾薪資上漲預期指數上升至2.1 (11月：-1.2) ，連8月上揚。同時，大額消費意願指數走揚至5.8 (11月：2.3) ，顯示對未來展望的樂觀預期提振民眾大額消費意願。

逾八成民眾預期明年經濟成長可保「2」，景氣復甦下民眾認為通膨溫和上升：主計總處估計2021年經濟成長3.83%，通貨膨脹率1.16%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，有85%的民眾認為明年的經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.34%，預期明年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為77%。

美選舉落幕與疫苗利多消息提振風險偏好，股市樂觀情緒大幅上揚：市場正面解讀拜登勝選且疫苗傳出具體進展，台股跟隨美股創新高。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大幅上揚至18.3 (11月：-2.3) ，風險偏好指數則走升至12.7 (11月：6.1)。