三大能源議題 受矚目

隨著國內疫情控制得宜，產業經濟發展活絡，穩定供電、能源議題近來再受關注。其中攸關產業發展的「用電大戶條款」和「2021年再生能源躉購費率」，都將於明年元旦上路。但屆時經濟部是否會將用電大戶企業名單攤在陽光下，以及多家離岸風電業者反映，明年離岸風電躉購費率不應調降，應維持與今年相同的躉購費率最受關注。

此外，近日聯電榮譽董事長曹興誠再提「台灣一定要走回核能」的說法，更是拋出震撼彈。

用電大戶條款今年4月預告期滿，據經濟部掌握，包括石化、鋼鐵、半導體、電子等產業，將有500多戶、300多家企業受影響。

此外，經濟部能源局近日公布「110年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，離岸風電、太陽光電費率皆有調降。

近日聯電榮譽董事長曹興誠直言批評綠營政府致力打造非核家園，是不符合主流，他並震撼拋出，「如果要兼顧產業發展與2050年零碳排，我們一定要發展核電」的說法。經濟部長王美花回應表示，對台灣來說，現在的電力供應，「增加再生能源」確實是我們的路徑。