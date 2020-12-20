聽新聞
test
0:00 / 0:00

工業、服務業 用電兩樣情

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

國內疫情趨於穩定，工商活動逐漸復甦，台電昨（19）日公告今年前十月防疫期間的工業、服務業售電資訊，產業電力使用呈現兩樣情。據台電售電統計，今年前十月服務業售電量較去年同期掉了12億度電，年減2.96%；工業方面持續正成長，比去年同期多了28億度電，年增2.85%。

根據台電售電資訊，今年前十月服務業售電量約379億度，去年同期為391億度；工業前十月售電量為1,008億度，去年同期為980億度。

台電表示，台電主責電力供應，無法準確分析售電量變化的確切經濟因素，不過就趨勢看，服務業、工業售電狀況「一減一增」，與疫情爆發以來的「兩樣情」態勢相符。

但服務業售電情形自今年5月起便已穩定成長，7月更上衝至13.2億度，創下今年服務業售電量最高紀錄，其次是8月的12.9億度及9月的12.5億度，看得出因新冠肺炎受衝擊較大的餐飲、旅行業逐漸復甦態勢。

台電也指出，景氣波動不易顯現服務業售電數據，因企業商家不一定會因來客數量減少，就能減緩基本用電；此外，氣溫也是影響用電量的重要因素之一。

另觀察工業售電數據，與今年以來工業生產指數表現相符。雖然疫情席捲全球，但台灣防疫措施完善，穩住國內製造業生產，接獲許多轉單挹注，加上國內半導體大廠持續投資先進製程，使今年工業售電量穩定成長，其中售電高峰在今年7月的107億度，其次是8月的106.9億度及9月的106億度，都較去年各月高。

台商積極回流，面對產業對缺電的疑慮，以及最大用電戶半導體及面板所需電力，行政院副院長沈榮津近來多次向廠商信心喊話：「政府都準備好了。」台電也表示，對政府規定的備轉容量率10%，一定努力達標。

台電 疫情 工業生產指數

延伸閱讀

陸南方數省限電 發改委：因工業生產與低溫寒流所致

亞太電信屢傳捷報 今日再獲台電智慧電網標案

爆米花／合庫力克台電 奪隊史第3座爆米花冠軍

爆米花／吳松勳11局敲再見安 合庫將與台電爭冠

相關新聞

工業、服務業 用電兩樣情

國內疫情趨於穩定，工商活動逐漸復甦，台電昨（19）日公告今年前十月防疫期間的工業、服務業售電資訊，產業電力使用呈現兩樣情...

頭一遭 觀光基金舉債151億

觀光發展基金成立21年來將首度舉債，原研擬明年舉債59億元，但在疫情看不到底下，交通部決定調整為一次臚列五年所需，扣除政...

健保總額預算 逐年成長 突破7,500億元

明年擬調漲健保費的消息，讓健保改革議題再起；隨著國人老年化、醫療科技增加，我國全民健保總額預算逐年成長，從2013年總額...

獨／零付費移工政策...台印兩國下周展開首場談判

印尼政府日前片面宣布自明年起將實施移工零付費政策，改由雇主負擔印尼移工的訓練費、往返機票、證件費用，台印雙方斡旋歷經4個...

推動預防保健 爭取納入給付

根據統計，隨著國人愈來愈長壽，但因年老或生病導致無法自由行動的日子卻也呈逐年增加趨勢，以2018年為例，「不健康生存年數...

每周一勢／人口自然增加率轉為負數

今年前11月出生人數較死亡人數少1萬246人，全年新生兒篤定將少於17萬，自然增加率轉為負的千分之0.47，不僅人口自然...

公衛學者提建言：建立「收支連動」制 解健保財源難題

健保收支短絀不斷擴大，國內再度興起調漲健保費率的討論。台大公衛學院院長鄭守夏分析，健保支出年年成長，不過費基、投保人口卻...

觀光發展基金 明年首舉債151億

受到疫情影響，機場服務費收入銳減，但國旅補助等支出卻大增，導致觀光發展基金即將在今年底見底，交通觀光局規畫明年開始「舉債...

全國科學技術會議 21日登場

四年一度的行政院「全國科學技術會議」明（21）日登場，一連三天會議，以「台灣2030—創新、包容、永續」為主題，產官學界...

工研院 秀CES獲獎技術

美國消費性電子展CES將在明年1月11日開展，因應本次採數位新型態展覽，工研院在12月21日於新竹工研院中興院區舉辦CE...

看護工若加薪 多數雇主嘆：只能默默埋單

勞動部將與印尼政府展開談判，包括印尼勞工輸出零付費、看護工加薪將成談判重點。仲介業者認為，零付費不合理，也沒有定價標準，...

疫情衝擊 營造、機械、農漁大缺工

新冠疫情蔓延，我國境外移入病例激增，連帶影響移工聘用。和大集團董事長沈國榮表示，到期移工返國後，新的移工進不來，最近機械...

熱門新聞

滿手美元怎麼辦？ 謝金河：美方弱勢須靠「這個」扭轉

郭台銘： 傳賢是對股東最大交代 劉揚偉一定做的比我好

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

華碩陸小編偏激言詞惹議 網轟公司「到現在還在裝死」

獨／零付費移工政策...台印兩國下周展開首場談判

打炒房只為軟著陸？專家2指標示警崩跌非好事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。