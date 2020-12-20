工業、服務業 用電兩樣情

國內疫情趨於穩定，工商活動逐漸復甦，台電昨（19）日公告今年前十月防疫期間的工業、服務業售電資訊，產業電力使用呈現兩樣情。據台電售電統計，今年前十月服務業售電量較去年同期掉了12億度電，年減2.96%；工業方面持續正成長，比去年同期多了28億度電，年增2.85%。

根據台電售電資訊，今年前十月服務業售電量約379億度，去年同期為391億度；工業前十月售電量為1,008億度，去年同期為980億度。

台電表示，台電主責電力供應，無法準確分析售電量變化的確切經濟因素，不過就趨勢看，服務業、工業售電狀況「一減一增」，與疫情爆發以來的「兩樣情」態勢相符。

但服務業售電情形自今年5月起便已穩定成長，7月更上衝至13.2億度，創下今年服務業售電量最高紀錄，其次是8月的12.9億度及9月的12.5億度，看得出因新冠肺炎受衝擊較大的餐飲、旅行業逐漸復甦態勢。

台電也指出，景氣波動不易顯現服務業售電數據，因企業商家不一定會因來客數量減少，就能減緩基本用電；此外，氣溫也是影響用電量的重要因素之一。

另觀察工業售電數據，與今年以來工業生產指數表現相符。雖然疫情席捲全球，但台灣防疫措施完善，穩住國內製造業生產，接獲許多轉單挹注，加上國內半導體大廠持續投資先進製程，使今年工業售電量穩定成長，其中售電高峰在今年7月的107億度，其次是8月的106.9億度及9月的106億度，都較去年各月高。

台商積極回流，面對產業對缺電的疑慮，以及最大用電戶半導體及面板所需電力，行政院副院長沈榮津近來多次向廠商信心喊話：「政府都準備好了。」台電也表示，對政府規定的備轉容量率10%，一定努力達標。