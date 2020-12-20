頭一遭 觀光基金舉債151億

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
圖／經濟日報提供
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觀光發展基金成立21年來將首度舉債，原研擬明年舉債59億元，但在疫情看不到底下，交通部決定調整為一次臚列五年所需，扣除政府每年提撥的預算和觀光局相關費用收入外，擬向銀行舉債151.7億餘元（2021至2025年所需），並自2026年開始償還，至2037年全數還清。

據了解，近期國際疫情復熾，基金主要收入機場服務費嚴重短收，交通部研判應該不會只有明年國境嚴管，如果只處理明年基金經費來源，明年下半年開始恐怕又要頭痛後年的資金，為此，決定一次規劃五年所需額度。

相關官員證實，觀光基金新修訂的舉償債計畫，觀光局已經於日前呈送交通部，現正在審核中，審核完成會呈報行政院審查，通過後才能開始辦理舉債事宜，舉債金額確實較原先規劃方案多出近百億元，主要是一次以未來五年所需進行規劃，並非之前視疫情狀況逐年舉債。

據指出，交通部遵照蔡總統去年12月16日親臨「全國觀光政策發展會議」的指示，以及17場產官學會議共識所訂之「Tourism 2030觀光政策白皮書」為上位指導，並衡酌今年疫情變化及產業轉型重點，提出「Tourism2025─台灣觀光邁向2025方案」。

T2025方案五年需近394.1億元，含已核定的152.7億元公務預算、觀光基金241.39億元。預計五年創造總產值約3兆元，為投資額的76倍。

然而，觀光基金近年因配合政策指示及受疫情影響，產生巨額支出（含多波國旅補助67億、疫情補助62億、配合公共建設支出83.65億，合計約213億元），加上國境尚未解封，出境旅遊復甦情形保守，導致基金主要收入來源機場服務費嚴重短收，至今年底基金現金餘額僅剩1.76億元，為籌措基金財源，規劃以「舉債」方向辦理。

據了解，由於全球疫情依然嚴峻，預期國際間自由旅行最快要到2024年才可望恢復到2019年的榮景，因此觀光局研擬的償債計畫，是取得較多機場服務費之後，自2026年起分12年來償還債務。

觀光 疫情

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