科學園區落腳嘉義 蘇揆允諾評估促成

行政院長蘇貞昌今（19）日前往嘉義視察「馬稠後產業園區」，他表示，蔡英文總統因勢利導推出台商回台投資三大方案；且因全球產業鏈重整，外商大力投資台灣，因此很需要土地，嘉義縣有土地、高鐵也經過此處，他允諾評估促成科學園區，請科技部、國發會、經濟部等部會給予協助，讓西部產業一條龍，台灣有發展。

另外，嘉義縣府提出，希望中科院「國家級無人機研發測試驗證中心」設置於嘉義，以及台灣體育運動大學校區設置「無人機產業聚落發展之先導基地」。蘇揆回應說，現在是無人機時代，台灣比其他國家有更優渥的條件，要積極進行，請行政院秘書長李孟諺邀集國防部、中科院、國發會、科技部等部會專案協助，齊頭並進且加速前進。

蘇揆表示，本月初他在行政院召開科技會報，會中科技界的民間委員反映「缺地」問題。過去嘉義縣以農業為主，工業發展較晚，嘉義縣長翁章梁主張要脫胎換骨成為「農工大縣」，已有「大埔美精密機械園區」與「馬稠後產業園區」，後者一期已開發完成，繼續規劃後期，請台糖在土地方面全力配合，國發會協助加速進度。

蘇揆指出，現在全球產業鏈重整，蔡總統因勢利導，推出「台商回台投資三大方案」，投資金額達1.1兆元，實際回台金額6,200多億元，股市達1萬4,000多點，台灣各地一片榮景，是全世界絶無僅有經濟正成長的國家。他說，外資來投資也很需要土地，嘉義縣有土地、有高鐵經過此處，縣府也積極配合多元產業發展，故允諾評估促成科學園區。

經濟部有五個優先開發園區，其中嘉義縣就有中埔、水上兩個產業園區，蘇揆指示儘速發展，因為現在大家要回來缺土地，台灣產業、經濟要起來，要趁這個時候加快力道，至於相關行政作業，則請地方政府配合。

蘇揆強調，嘉義縣的條件，再加上全球產業鏈重組等國際大環境，以及新冠肺炎疫情台灣防疫有成被世界看見，外商加碼投資，台商正在回台，我們剛好匯集整體資源，讓西部產業一條龍，對地方是很大的商機，也是一個脫胎換骨的機會，也讓國家力量更強大。