漢達子公司抗多發性硬化症新藥 向美FDA申請新藥藥證

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股漢達（6620）今（19）日公告，子公司Handa Neuroscience, LLC治療多發性硬化症之505(b)(2)新藥HND-020，將向美國食品藥物管理局（FDA）提送新藥藥證申請。

漢達是一家以藥物劑型及處方設計為基礎的研發型特色專業製藥公司，產品開發聚焦於505(b)(2)新藥以及高技術門檻之利基型學名藥。

根據美國FDA法規，所謂的505(b)(2)新藥，是針對已上市的藥品，再進行新適應症、新複方、新給藥方及新劑量的創新開發。

漢達利用其技術平臺「ONCORE」，已發展出兩項治療癌症的505(b)(2)新藥HND-027及HND-033，此技術可改善新一代抗癌藥物使用療效及安全性，以降低、減少甚至消除抗癌藥物及相關藥品的侷限性，使病患能夠更安全便利的服用藥物，進而提升病患的生活品質。

漢達表示，子公司Handa Neuroscience, LLC所開發治療多發性硬化症HND-020之505(b)(2)新藥，已於美國時間12月18日向FDA提出新藥藥證申請。

根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決。依據IMS巿場調查公司之統計，原廠藥之美國巿場年銷售額約為18億美元。

漢達

延伸閱讀

川普卸任前再出手？傳華府擬關閉美國在俄羅斯最後兩座領事館

駭客入侵美國政府部門 龐培歐稱俄羅斯主使

感染放緩 印度確診仍破千萬 居全球第2高

在野黨反對萊豬進口 蘇貞昌：做生意要有來有往

相關新聞

科學園區落腳嘉義 蘇揆允諾評估促成

行政院長蘇貞昌今（19）日前往嘉義視察「馬稠後產業園區」，他表示，蔡英文總統因勢利導推出台商回台投資三大方案；且因全球產...

打炒房如同「打地鼠」！ 學者呼籲解決根本問題

政府打炒房祭出連環拳，學者給予正面肯定，但也提醒，若結構問題沒有解決，打炒房好比「打地鼠」，現在炒作風氣短暫消失，後續資...

疫情難見底 觀光發展基金一口氣舉債151.7億元

成立21年的觀光發展基金將首度舉債，原研擬明年舉債59億元，但在疫情看不到底下，交通部決定調整為一次臚列五年所需，扣除政...

打炒房只為軟著陸？專家2指標示警崩跌非好事

政府祭出一波又一波打炒房措施，遏止房市炒作歪風，部分年輕人紛紛詢問「房價終於要跌了嗎？」但其實台灣有2大特色，倘若房價崩...

落地設廠 國發會擬組4國家隊

國發會副主委高仙桂昨揭示明年目標，經濟成長率要衝百分之四，產業策略是打造護國群山，提高台灣經濟靭性，且宣示要籌組四個國家...

水庫設光電系統 優點多

高雄阿公店水庫為台灣第一座水庫型太陽能發電系統，總發電容量為10MW（百萬瓦）。負責建置業者辰亞能源表示，水面型優點多，...

打造護國群山 國發會：籌組四大國家隊

中華經濟研究院舉行「2021年經濟展望論壇」，國發會副主委高仙桂昨（18）日出席論壇時指出，「國發會很有企圖心，全力往4...

中經院：明年GDP看增3.73％

中華經濟研究院昨（18）日公布最新經濟預測，預測今年全年經濟成長2.38%，明年3.73%，對明年的展望比中央銀行好。中...

【林宏文專欄】台灣兩大併購天王不藏私的經營策略

昨天（17日）我主持潘文淵獎頒獎典禮的高峰論壇，與談人是今年的得獎人友嘉集團總裁朱志洋，以及近來正發動1,300億元收購案的朋程科技董事長盧明光，他們都是台灣發動國際併購的天王級人物，兩人精彩的對談以及幾個重點的提示，都很值得在此與各位分享。

富邦金20點30分舉行記者會 說明董事會決議事項

富邦金（2881）於今(18)日20時30分，於證交所3樓記者室，由王瑋資深副總說明董事會決議事項。

疫情影響？ 今年截至9月勞資爭議案比去年同期增8.7％

據勞動部統計，截至今年9月止的勞資爭議案件共2萬1519件，較去年同期增加1716件，增幅約8.7%，勞動部勞動關係司司...

財股一週／曹興誠、張忠謀握手破冰 華航貨機新塗裝你給幾分？

「破冰握手！」新竹科學園區管理局今（15）日舉行40週年園慶，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀，「雙王握手」，瞬間讓現場人士一陣嘩然...

熱門新聞

金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

衝刺個金 中信、玉山銀掀變革

富邦金董座蔡明興：富邦金併日盛金 基於三大考量

富邦金併日盛金就在今夜？金管會早就留意這兩點

滿手美元怎麼辦？ 謝金河：美方弱勢須靠「這個」扭轉

信用卡「額度破百萬」能幹嘛？ 網分析2優勢：方便又能賺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。