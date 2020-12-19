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疫情難見底 觀光發展基金一口氣舉債151.7億元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

成立21年的觀光發展基金將首度舉債，原研擬明年舉債59億元，但在疫情看不到底下，交通部決定調整為一次臚列五年所需，扣除政府每年提撥的預算和觀光局相關費用收入外，擬於2021至2025年向銀行舉債151.7億餘元，並自2026年開始償還，至2037年全數還清。

據了解，近期國際疫情復熾，基金主要收入－機場服務費嚴重短收，交通部研判應該不會只有明年國境嚴管，若只處理明年基金經費來源，明年下半年開始恐怕又要頭痛後年的資金，為此，決定一次規劃五年所需額度。

相關官員證實，觀光基金新修訂的舉償債計畫，觀光局已於日前呈送交通部，現正審核中，審核完成會呈報給行政院審查，通過後才能開始辦理舉債事宜，而舉債金額確實較原先規劃的方案多出近百億元，主要這次是以未來五年所需進行規劃，並非之前視疫情狀況逐年進行舉債。

據指出，交通部遵照蔡總統去年12月16日親臨「全國觀光政策發展會議」的指示，以及17場產官學會議共識所訂之「Tourism 2030觀光政策白皮書」為上位指導，並衡酌今年疫情變化及產業轉型重點，提出「Tourism2025－台灣觀光邁向2025方案」。

T2025方案五年需近394.1億元，含已核定的152.7億元公務預算、觀光基金241.39億元。預計五年創造總產值約3兆元，為投資額的76倍。

然而，觀光基金近年因配合政策指示及受疫情影響，產生巨額支出（含多波國旅補助67億元、疫情補助62億元、配合公共建設支出83.65億元，合計約213億元），再加上國境尚未解封，出境旅遊復甦情形偏向保守，導致基金主要收入來源機場服務費嚴重短收，至今年底基金現金餘額僅剩1.76億元，為籌措基金財源，規劃以「舉債」方向辦理。

據了解，由於全球疫情依然嚴峻，預期國際間自由旅行最快要到2024年才可望恢復到2019年的榮景，因此，觀光局研擬的償債計畫，是取得較多的機場服務費後，自2026年起分12年來償還債務。

觀光 疫情

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