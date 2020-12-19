中經院：明年GDP看增3.73％

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導
圖／經濟日報提供
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中華經濟研究院昨（18）日公布最新經濟預測，預測今年全年經濟成長2.38%，明年3.73%，對明年的展望比中央銀行好。中經院院長張傳章指出，明年「內熱外溫」，成長動能主要靠內需。在金融環境方面，預測明年新台幣仍然強勢，均價為28.22元兌1美元，較今年升值4.56%，利率凍漲。

中經院指出，今年的經濟成長主要靠出口拉動，明年則得靠內需拉動，成長動能來源不同。隨著疫苗問世，明年下半年邊境管制可望解封，為民間消費注入最大成長動力，預測民間消費成長4.51%。

中經院表示，今年2.38%的經濟成長率預測值，其中的2.23個百分點來自國外淨需求的貢獻。明年3.73%成長率預測值，內需貢獻3.43個百分點，主要來自民間消費，國外淨需求只貢獻0.30個百分點。

在比較基期下，中經院預期明年第2季是各季成長高峰，經濟成長率高達5.48%。而下半年成長率比上半年高，上半年預期成長3.10%，下半年因邊境管制可望解封，成長率約為3.72%。預測明年消費者物價上漲0.83%，新台幣強勢壓抑物價漲幅。

中信金首席經濟學家林建甫點出明年兩個趨勢，一是疫後新常態，即便疫苗普及了，很多情況也回不到疫情前。另一個趨勢是金融市場波動大，因為全世界錢太多，金融市場波動可能像瘋狗浪，上上下下嚇死人。

新台幣 物價

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