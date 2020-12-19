水庫設光電系統 優點多

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
阿公店水庫水上型電站為台灣首座水庫型光電系統，第一期於2017年，發電容量為2.3MW；第二期，發電容量為7.7MW，總計容量為10MW。能源局／提供
阿公店水庫水上型電站為台灣首座水庫型光電系統，第一期於2017年，發電容量為2.3MW；第二期，發電容量為7.7MW，總計容量為10MW。能源局／提供

高雄阿公店水庫為台灣第一座水庫型太陽能發電系統，總發電容量為10MW（百萬瓦）。負責建置業者辰亞能源表示，水面型優點多，不僅不用像地面型會面臨用地缺乏、居民抗爭，同時也可以遮蔽水庫表面，避免水庫優養化及水分蒸發，對於缺水的中南部是一大優點。

辰亞能源是日本丸紅100%持股的台灣子公，辰亞能源總經理胡劭德表示，辰亞目前是全台，甚至是全世界水上型電站最大開發商。

他說，阿公店水庫水上型電站為台灣首座水庫型光電系統，第一期於2017年設置，發電容量為2.3MW；第二期於2019年設置，發電容量為7.7MW，總計容量為10MW。

胡劭德表示，全球水面型光電預估2025年將有10GW（10億瓦），2040年將達到100GW，發展潛力無窮。他表示，水面型光電解決了過去地面型面臨最大的土地資源問題，可以減少土地變更程序及周邊居民的反彈。

他補充，阿公店水庫場址是由政府選擇，場址環境很優秀，四面環山可以減緩風對於水面型光電的影響，同時周邊僅有軍營，居民較少，可以比較好施作。

在技術層面上，地面型裝置成本較低，但維護成本較高，水面型最需要克服就是颱風、水流對於太陽面板所造成的損壞，但阿公店水庫經歷過多次颱風考驗，這部分技術已經成熟。

圖／經濟日報提供
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水庫 光電 太陽能發電

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