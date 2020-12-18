財政部公告 青年安心成家房貸延長至2022年底

財政部18日晚間公告，「青年安心成家購屋優惠貸款」將展延至2022年底，並將一段式利率調降至1.4%，在行政院同意後正式公告施行。這是青年安心成家房貸第五度展期，原本第四度展期是到今年底止。

財政部指出，2010年底開始推出青安房貸，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，原實施期間經四度展延至今年底止，為強化執行成效，陸續新增與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用措施、提高貸款額度及新增一段式機動利率等規定。鑑於本貸款在減輕國民居住負擔，落實居住正義的成效良好，因此報經行政院同意，實施期程將延長至2022年底。

財政部並指出，考量去年新增的一段式機動利率（目前為1.43％）申辦及撥貸比率占比近六成，深獲民眾肯定亦符合民眾購屋需求，因此為擴大協助無自有住宅家庭購置住宅，有效減輕新購屋者負擔，自明年1月1日起一段式機動利率新貸放案件，依中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率固定加碼將從現行的0.585%調降0.03個百分點，降為0.555%，如此則一段式利率計息將降為1.4%。