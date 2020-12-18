AI高速運算與醫療產品帶動 麗臺明年展望樂觀

麗臺（2465）18日舉行法說會，麗臺董座盧崑山表示，2020年營收成長近兩成，對2021年營運審慎樂觀，其中高速運算AI產品持續成長，至於醫療產品因為今年基期很低， 明年可望翻倍成長，動脈阻塞監測產品正和國內保險公司洽談合作中，目前顯卡的需求面很強。希望2020年11月和12月獲利，可望延續10月動能。

麗臺目前營收占比，仍以顯卡為主要營收貢獻來源，占比達80-85%，其中，工作站、消費性需求各半。系統產品則占約10-15%，醫療產品貢獻營收則不到1%。該公司目前有三大事業，即電腦，大數據與智慧醫療。

他說，麗臺2020年推出H2 Plus穿戴心電圖紀錄器，未來計畫與保險公司、醫療院所合作，雖然目前僅拿到台灣醫療認證，美國也正在進行認證，最快2021年可望完成正式出貨，也計畫進一步跨入中國大陸、日本、歐洲市場。另外，2020年也推出血氧儀，在疫情助推下，需求強勁，第4季也出貨日本約3,000台，後續也接到客戶第二批追單。

至於顯卡產品，他說，目前供不應求，其中又以消費性需求最暢旺，推測是受比特幣挖礦需求帶動，但受零組件吃緊影響，顯卡供不應求，至於需求可以持續多久還在觀望

他看好2021年三大產品都將成長，其中顯卡產品需求穩定，目前訂單能見度可以看到明年首季，預期工作站顯卡需求穩健，2021年全年維持10%成長幅度，

營收地區別來看，麗臺目前仍以中國大陸為主要市場，占比約五到六成，但若單以顯卡來看，中國市場占比達逾六成。