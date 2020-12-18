浩鼎子公司圓祥眼科新藥報捷 一期臨床反應佳

台灣浩鼎（4174）昨（18）日表示，旗下子公司圓祥生技旗下國際首創眼科雙特異性抗體用藥IBI302，已完成單臂、開放式一期臨床試驗結果，證實用於治療與年齡相關的新生血管性黃斑部病變(nAMD)，顯示出良好耐受性和安全性，以及視力改善、視網膜水腫減輕的效果。

浩鼎指出，該成果已在上(11)月舉行的2020美國眼科年會線上會議以海報形式發表。該藥為圓祥雙特異性抗體技術開發的眼科首創型新藥，具有指標上的意義。根據報告指出，在一期劑量遞增試驗中，31名受試者以單次玻璃體腔注射28天後，平均最佳矯正視力比基礎線提高6個字母，平均中央區視網膜厚度較基線減少141.2微米，且部分患者療效持續到給藥後6周。

浩鼎表示，目前nAMD標準治療是採用抗VEGF單株抗體治療，研發中新藥IBI302則在N端結合抗VEGF外，並以雙特異性抗體技術，在C端結合抗C3b、C4b補體 (complement)作用，以抑制補體的激活，從而減輕炎性反應，達到治療和控制(nAMD)目的。

由圓祥開發的技術與產品IBI302，已在2012年授權信達生物製藥公司(香港上市，股票代碼01801)，此一報告是由信達國際上首度發表，初步成果讓信達和圓祥對下一階段研發深具信心。

浩鼎11月合併營收7,764萬元，累計前11月合併營收1.38億元，年增24,355.03%，主要是來自子公司圓祥生命、與大陸天士力藥業合作的簽約金轉列收入。

浩鼎去年公布，旗下子公司圓祥生命將研發中的三個抗體新藥的大中華區（不含台灣）授權大陸天士力生物醫藥，除了簽約金之外，未來還有階段開發里程金和上市後的銷售分潤。