工商協進會推捐熱血送好禮 共獲捐257袋

工商協進會今（18）日舉辦捐熱血送好禮活動，自上午9:30至下午4:30在復興南路1段390號協會大樓前，熱血人士的熱情掃去連日來的濕冷。工商協進會表示，在本周難得不下雨好的天氣助威下，一早便湧進大批熱情的捐血人，很快就達到預定目標，今日總計160人挽起袖子，獲捐熱血 257袋、64,250cc，為連日來的血荒略盡棉薄之力。

今日捐血民眾中，看到男女朋友手牽手捐血的有愛畫面，也有很多是好朋友揪團逗陣一起做公益，一家不具名的公司給公假讓5名員工一起前來捐血，另外，有一謝姓姊弟3人做公益不落人後，一起挽起袖子捐熱血，姊姊還推著娃娃車，帶著2位小朋友從小耳濡目染見證行善最樂，將來長大一定會成為快樂的捐血人。協會理事長林伯豐也在下午2:30帶著所屬企業台灣玻璃公司員工，一起來響應捐血活動。

工商協會表示，再次感謝今日踴躍參與活動的每位捐血人，更謝謝捐血中心多位同仁的服務與幫忙，使得這次活動能順利、圓滿完成。這是協會第一次辦理捐血活動，因此目標值不敢訂得太高，有了這次寶貴的經驗和見證到有這麼多的熱心捐血人，協會表示明年將繼續、擴大舉辦。