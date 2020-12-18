財股一週／曹興誠、張忠謀握手破冰 華航貨機新塗裝你給幾分？
1.竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手
「破冰握手！」新竹科學園區管理局今（15）日舉行40週年園慶，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀，「雙王握手」，瞬間讓現場人士一陣嘩然...
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2.金管會再出招 擴大打炒房
打炒房，金管會年底兩路並進，促銀行嚴控建商餘屋貸款，包括加強金檢、擴大炒房打擊面；以及採行新的資本計提方式，提高銀行資本成本，藉以控管銀行授信風險，並避免建商以案養案，建商明年推案成本也將因此拉高...
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3.緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半
緯創位於印度那薩普爾的工廠12日發生暴動，逾100人被捕。印度時報報導，這場暴動估計讓緯創損失43.7億盧比（約16.71億台幣），緯創向當地警方表示，數千支iPhone被偷，產線、工廠設備被破壞...
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4.最強ETF新人王！00881受益人破5萬 登台股八強
國泰投信發行國泰台灣5G+（00881）在募集累積逾2.3萬人投資，上市短短兩天，挾初次級市場都有強大買氣，最新受益人再飆破5萬大關，創下歷來ETF掛牌最猛紀錄，一舉登上上市櫃ETF受益人「第八強」...
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5.華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖
中華航空公司（2610）將於16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。而華航飛機新塗裝也因此曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖...
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