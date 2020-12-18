快訊

今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

救濟英國真低級？保守黨大老譴責聯合國「救餓童政治秀」

財股一週／曹興誠、張忠謀握手破冰 華航貨機新塗裝你給幾分？

聯合新聞網 / 綜合報導
晶圓雙雄世紀之握 台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）昨天在新竹科學園區管理局四十周年園慶上同台「破冰」，互道平安。記者季相儒／攝影
晶圓雙雄世紀之握 台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）昨天在新竹科學園區管理局四十周年園慶上同台「破冰」，互道平安。記者季相儒／攝影

1.竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

「破冰握手！」新竹科學園區管理局今（15）日舉行40週年園慶，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀，「雙王握手」，瞬間讓現場人士一陣嘩然...

【相關閱讀】

‧竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

2.金管會再出招 擴大打炒房

打炒房，金管會年底兩路並進，促銀行嚴控建商餘屋貸款，包括加強金檢、擴大炒房打擊面；以及採行新的資本計提方式，提高銀行資本成本，藉以控管銀行授信風險，並避免建商以案養案，建商明年推案成本也將因此拉高...

【相關閱讀】

‧金管會再出招 擴大打炒房

3.緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

緯創位於印度那薩普爾的工廠12日發生暴動，逾100人被捕。印度時報報導，這場暴動估計讓緯創損失43.7億盧比（約16.71億台幣），緯創向當地警方表示，數千支iPhone被偷，產線、工廠設備被破壞...

【相關閱讀】

‧緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

4.最強ETF新人王！00881受益人破5萬 登台股八強

國泰投信發行國泰台灣5G+（00881）在募集累積逾2.3萬人投資，上市短短兩天，挾初次級市場都有強大買氣，最新受益人再飆破5萬大關，創下歷來ETF掛牌最猛紀錄，一舉登上上市櫃ETF受益人「第八強」...

【相關閱讀】

‧最強ETF新人王！00881受益人破5萬 登台股八強

5.華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

中華航空公司（2610）將於16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。而華航飛機新塗裝也因此曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖...

【相關閱讀】

‧華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

財股一週

延伸閱讀

聯合報黑白集／孫運璿2.0在哪？

苗豐強砸6.5億買3戶西華富邦 與張忠謀當鄰居

張忠謀：感謝一起打拚的科技夥伴

竹科不只晶圓雙雄 旅美數學家40年前的故事更精采

相關新聞

財股一週／曹興誠、張忠謀握手破冰 華航貨機新塗裝你給幾分？

「破冰握手！」新竹科學園區管理局今（15）日舉行40週年園慶，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀，「雙王握手」，瞬間讓現場人士一陣嘩然...

台電攜手服裝設計師汪俐伶 辦「永續時尚服裝秀」

今年奪下紅點設計獎的台電「電幻1號所」空間，今（18）日下午華麗變身為時尚伸展台。台電電幻1號所是全國首座綠能主題展覽館...

振興三倍券發送本月底截止 嘉市郵局還有5萬多份無人領

因應新冠肺炎疫情，行政院最早發送振興經濟的「振興三倍券」，付千元可領3千元，使用期限到31日截止，全國郵局從7月發送振興...

下周油價漲幅擴大 估汽油每公升漲0.4～0.5元

加油要快！預估下周油價連四漲，且漲幅擴大。因一艘新加坡油輪於沙國吉達港遇襲、疫苗上市期程樂觀、OPEC+明年元月起縮小增...

超商預訂三倍券未領取者怎麼辦？經濟部：可至郵局領券

經濟部今（18）日特別提醒，7、8月份於超商預訂，尚未領券者，及少數尚未領取的民眾，把握最後領用時間，可至各地郵局領券，...

被排除在RCEP怎麼辦？央行建議加入三項協定

亞太15國於11月15日正式簽署RCEP（區域全面經濟夥伴協定），這個由中國大陸主導，涵蓋全球近三分之一人口和國內生產毛...

減稅紅包 蘇貞昌：讓全民享受經濟成果

對於減稅議題，行政院長蘇貞昌今天受訪說，台灣因防疫成功、經濟處理得宜，是全世界極少數經濟能正成長的國家，政府讓全民享受一...

中經院預測：明年經濟成長3.73% 內熱外溫

中華經濟研究院今（18）日公布最新經濟預測，預測今年全年經濟成長2.38%，明年成長3.73%，對明年的展望比昨天中央銀...

2021經濟關鍵字出爐 「盼」字獲選

經濟日報昨（17）日舉辦「經濟投資展望論壇─翻轉2021」，並在公布由民眾票選出來的「2021經濟關鍵字」為「盼」。經濟...

王美花：政府研擬放寬外勞年限

台灣上市櫃公司協會本月15日舉辦「東方領袖講座」，經濟部長王美花向會員展示經濟部政策成果。針對台商回流面臨缺工、缺地問題...

中油查德股權案報告淪「說故事」 立院要求政風調查

中油查德股權案調查報告昨（16）日中午以密件方式送交立法院經濟委員會，不料今（17）日遭藍綠立委齊轟「說故事比賽」、「彙...

寶佳涉弊…清大生質疑台北政經學院「獨立性」 黃煌雄：無互惠要求

寶佳集團創辦人林陳海捐贈30億元給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），今年5月與清華大學簽15年長約，採「校中校」方式運作，預計110學年度招生。

熱門新聞

她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

陸擴大補貼半導體業 台廠大震撼

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

都更條例修法…危老建物 地方政府可代拆

台銀提款機今晚大當機 民眾提款機前跳腳

設備交期太長 欣興明年19.8億採購將延長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。