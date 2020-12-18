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台電攜手服裝設計師汪俐伶 辦「永續時尚服裝秀」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電今(18)日聯手曾登上紐約時裝周殿堂的知名服裝設計師汪俐伶，在電幻1號所綠能主題展館破天荒舉辦「永續時尚服裝秀」，讓展館變身為走秀伸展台。 圖／台電提供
台電今(18)日聯手曾登上紐約時裝周殿堂的知名服裝設計師汪俐伶，在電幻1號所綠能主題展館破天荒舉辦「永續時尚服裝秀」，讓展館變身為走秀伸展台。 圖／台電提供

今年奪下紅點設計獎台電「電幻1號所」空間，今（18）日下午華麗變身為時尚伸展台。台電電幻1號所是全國首座綠能主題展覽館，展館底下還是一年供應新北市超過6億度電的變電所，台電今日聯手服裝設計師汪俐伶，舉辦「永續時尚服裝秀」。

台電今日下午於電幻1號所展館舉辦「Energy Maker能源自造者鎏風(鎏音同流)永續實驗系列」創意服裝秀，現場由台電發言人張廷抒揭開序幕，接著由伊林模特兒走秀展示20套由設計師汪俐伶獨家打造創作的永續實驗服裝。

此次與台電跨界合作的服裝設計師汪俐伶，2016年創立WANGLILING個人品牌，曾站上「紐約時裝周」舞台殿堂，今年更進軍台北晶華酒店「麗晶精品」，與Chanel、Hermès等國際一線精品並列，也成其中唯一的台灣本土設計師品牌。

汪俐伶擅長結合能源議題及科技時尚，過去作品即常可見「光」的運用；汪俐伶說，偶然注意到台電的電幻1號所，發現「自然永續」理念相符，很興奮有這次合作契機。

此次服裝秀以「風力發電」為主題，運用LED、風車及原住民編織工藝及部分台電電線與金屬零件等輸電線路退役材料和概念，打造20套永續時尚實驗服裝，透過設計建置電幻1號所的卡爾吉特公司與倡議永續的社會企業好事交易所共同策劃，將展館空間和設計師、伊林模特兒結合，讓展館華麗變身為時尚伸展台。

台電「永續時尚秀」除下午在室內展館演出，緊鄰新北市政府、板橋車站的電幻1號所更呼應2020新北歡樂耶誕城，傍晚6點，整群模特兒更上演戶外快閃秀，從電幻1號所連通天橋走往麗寶百貨、板橋凱撒大飯店。而展館也特別設置「尬電飛天牛」趣味藝術裝置，即日起至1月3日，只要大喊「聖誕快樂」，就會有飛牛在光束中出現，歡迎民眾前來共享節慶喜悅。

電幻1號所自去年平安夜開幕至今不到一年，除吸引近5萬人次到訪，更連獲國內外8大設計獎項肯定，包含2020德國紅點「品牌與傳播設計」大獎、美國博物館協會繆思獎(MUSE Award)、義大利A’Design Award、TID台灣室內設計大獎，及本月剛拿下的Best 100台灣年度百大設計「年度品牌獎」等。而這次與時尚界合作，台電期盼藉再生能源結合服裝設計的「永續時尚」，創造與社會更多的有感溝通。

台電電幻1號所近來獲德國紅點、美國博物館協會繆思獎等大獎加持，今更呼應新北歡樂耶誕城，聯手服裝設計師汪俐伶舉辦「永續時尚服裝秀」，圖中右起為台電發言人張廷抒、服裝設計師汪俐伶、台電公眾服務處處長袁梅玲。 圖／台電提供
台電電幻1號所近來獲德國紅點、美國博物館協會繆思獎等大獎加持，今更呼應新北歡樂耶誕城，聯手服裝設計師汪俐伶舉辦「永續時尚服裝秀」，圖中右起為台電發言人張廷抒、服裝設計師汪俐伶、台電公眾服務處處長袁梅玲。 圖／台電提供

紅點設計獎 台電 模特兒

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