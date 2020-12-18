台電攜手服裝設計師汪俐伶 辦「永續時尚服裝秀」

今年奪下紅點設計獎的台電「電幻1號所」空間，今（18）日下午華麗變身為時尚伸展台。台電電幻1號所是全國首座綠能主題展覽館，展館底下還是一年供應新北市超過6億度電的變電所，台電今日聯手服裝設計師汪俐伶，舉辦「永續時尚服裝秀」。

台電今日下午於電幻1號所展館舉辦「Energy Maker能源自造者鎏風(鎏音同流)永續實驗系列」創意服裝秀，現場由台電發言人張廷抒揭開序幕，接著由伊林模特兒走秀展示20套由設計師汪俐伶獨家打造創作的永續實驗服裝。

此次與台電跨界合作的服裝設計師汪俐伶，2016年創立WANGLILING個人品牌，曾站上「紐約時裝周」舞台殿堂，今年更進軍台北晶華酒店「麗晶精品」，與Chanel、Hermès等國際一線精品並列，也成其中唯一的台灣本土設計師品牌。

汪俐伶擅長結合能源議題及科技時尚，過去作品即常可見「光」的運用；汪俐伶說，偶然注意到台電的電幻1號所，發現「自然永續」理念相符，很興奮有這次合作契機。

此次服裝秀以「風力發電」為主題，運用LED、風車及原住民編織工藝及部分台電電線與金屬零件等輸電線路退役材料和概念，打造20套永續時尚實驗服裝，透過設計建置電幻1號所的卡爾吉特公司與倡議永續的社會企業好事交易所共同策劃，將展館空間和設計師、伊林模特兒結合，讓展館華麗變身為時尚伸展台。

台電「永續時尚秀」除下午在室內展館演出，緊鄰新北市政府、板橋車站的電幻1號所更呼應2020新北歡樂耶誕城，傍晚6點，整群模特兒更上演戶外快閃秀，從電幻1號所連通天橋走往麗寶百貨、板橋凱撒大飯店。而展館也特別設置「尬電飛天牛」趣味藝術裝置，即日起至1月3日，只要大喊「聖誕快樂」，就會有飛牛在光束中出現，歡迎民眾前來共享節慶喜悅。