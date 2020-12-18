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2021年全球5G續發「靚」 中長線被看好

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G主題與科技代表指數表現
5G主題與科技代表指數表現

投資最重要的就是選對趨勢，2020年以5G表現最為顯著與亮眼，以台灣最具代表性的「元大未來關鍵科技（00876）、元大全球未來通訊（00861）」為例，集結國際5G企業中菁英的菁英，近期股價多次屢創歷史新高，預期國際5G投資在疫情與全球政府積極推動下，2021年將持續發光，法人說，投資人可逢低布局，或利用定期定額方式分批進場。

受惠於趨勢與技術推進，科技類股具有一定的成長爆發力，向來深受投資人青睞，而今年5G主題更是大放異彩，領先在科技類股之前，統計近半年來美國具代表性兩大指數與5G主題指數（見表），可發現不論各時期，5G指數表現皆較為優異，顯見5G支撐力道十足。

以過去6個月為例，兩檔國際5G指數：iSTOXX全球未來關鍵科技指數與ICE FactSet全球未來通訊指數分別成長42%與24%，高於NASDAQ 100總報酬指數與S&P500總報酬指數的23%與14%

法人分析，iSTOXX全球未來關鍵科技指數成分股共分布於10個國家，可於國際5G企業中挑選菁英中的菁英，就好比集結了美國、英國、日本、韓國、台灣等眾國護國神山所組成的國際護國神山隊伍，也因強強聯手加上5G爆發性成長，故表現可優於集中單一國家之NASDAQ 100總報酬指數與S&P500總報酬指數。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，不論任何時期，投資都必須分散風險，避免將雞蛋放在同一個籃子裡，尤其2021年仍可能受肺炎疫情、國際貿易戰影響，在未來仍具有不確定性的情境下，建議應將投資標的分散於不同國家，利用資產配置的方式達到分散風險之效。

例如，國人持有最普遍的國民ETF「元大台灣50（0050）」、「元大高股息（0056）」皆屬於台股ETF，分別為追蹤台股市值前50大企業、預期未來一年現金殖利率前30名企業之ETF，當投資人持有一定的台股投資標的，建議搭配「元大未來關鍵科技（00876）」，5G新科技主題不僅可作為成長型投資標的，還可將投資國家分散至國際，有助整體投資組合的完整性。

5G 元大

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