國發會要打造護國群山 推動四個國家隊

國發會副主委高仙桂今（18）日揭示明年目標，要打造護國群山，提高台灣的關鍵地位和經濟靭性。要籌組四個國家隊，列為第一的是新世代半導體國家隊，其他三個是5G國家隊、離岸風電國家隊和精準醫療國家隊。

中華經濟研究院舉行「2021年經濟展望論壇」，高仙桂出席論壇指出，「國發會很有企圖心，全力往4.0%以上的目標邁進。」

她說，全球資金都太多，台灣也不例外，台商是回來了，台商的錢也回來了，「但我們要給他們什麼？我們要怎麼樣利用這樣的機會打造一個台灣新的供應鏈出來？」所以，國發會要打造「護國群山」，國發會稱之為國家隊，之所以叫國家隊，因為是關鍵的力量，讓人家會注意到，讓台商、國際廠商的人、錢、資金往群山包圍。

高仙桂說，明年推動四個國家隊。第一個是新世代半導體國家隊。台灣半導體的製程很強，是中游和下游很強，但上游還沒有長起來。要運用台灣半導體材料及設備支出分居全球第一、二優勢，要求供應商在台落地，形成新世代半導體供應鏈生態系。而政府會儘力協助解決廠商投資的五缺問題。

第二個是5G國家隊。台灣5G最大的合作對象是思科，就與思科合作，亞馬遜、臉書、Google也都來台了，我們硬體很強，他們軟體很強，我們和國際大廠合作，籌組5G國家隊，由企業專網領域切入，打進全球5G電信的產業鏈。

第三個是離岸風電國家隊。運用2025年5.5GW（10億瓦）離岸風電的政策誘因來推動國產化，促使國際開發商自己承諾建置在地化供應鏈，如台中港形成風機產業鏈聚落，台北港和興達港是水下基礎生產基地。之後，切入整個亞太風電產業鏈，爭取日本、越南的離岸風電商機。

第四個是精準醫國家隊。台灣的ICT（資通訊）很強，醫療產業很強，又有基因和健保的巨量資料庫，運用AI醫療數位科技下，可以發展出精準醫療診斷／治療系統。