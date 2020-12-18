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下周油價漲幅擴大 估汽油每公升漲0.4～0.5元
加油要快！預估下周油價連四漲，且漲幅擴大。因一艘新加坡油輪於沙國吉達港遇襲、疫苗上市期程樂觀、OPEC+明年元月起縮小增產幅度，昨日預估下周汽、柴油每公升將上漲0.2~0.3元，今（18）日則預估，下周汽油實際調漲可能落在0.4~0.5元，柴油調漲約0.3~0.4元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲1.3及1.6元，實際調整金額將於20日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
累算至12月17日之7D3B周均價為50.69美元，較上周49.13上漲1.56美元。新台幣兌美元匯率 28.467較上周28.501升值0.034。
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