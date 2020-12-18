超商預訂三倍券未領取者怎麼辦？經濟部：可至郵局領券

經濟部今（18）日特別提醒，7、8月份於超商預訂，尚未領券者，及少數尚未領取的民眾，把握最後領用時間，可至各地郵局領券，或綁定數位三倍券。

經濟部表示，迄今已超過2,324萬人領券，領用人數占符合領取資格者逾98%，而振興三倍券自7月15日領用以來，共開放三梯次於超商或三倍券官網預購，於選定的超商或超市領券，但據目前統計，該三梯次完成預訂者尚有4,600人未完成領券，提醒民眾把握權益，於12月31日前，攜帶健保卡到全國各地「郵局」領取紙本券並使用完畢。

此外，持有效台灣永久居留證之外籍人士，截至12月15日，已有6,180人、近約52.7%的人已領取，提醒符合領取資格尚未領取的外籍人士及民眾可攜帶健保卡（或永久居留證）及1,000元至郵局領取紙本三倍券，或上官網選擇綁定數位三倍券，就信用卡、電子票證及行動支付擇一使用，於年底前累積消費滿3,000元即可享回饋2,000元。

經濟部表示，振興三倍券使用期限至今年12月31日，店家可兌換至明年3月31日。