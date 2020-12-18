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被排除在RCEP怎麼辦？央行建議加入三項協定

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
中日韓紐澳與東協十國11月15日透過視訊完成RCEP簽署。新華社
中日韓紐澳與東協十國11月15日透過視訊完成RCEP簽署。新華社

亞太15國於11月15日正式簽署RCEP（區域全面經濟夥伴協定），這個由中國大陸主導，涵蓋全球近三分之一人口和國內生產毛額，全世界最大的自由貿易協定，日本與南韓將會是RCEP最大獲利者，至於被排除在外的台灣，中央銀行表示，由於RCEP將促使亞太供應鏈進一步整合，台廠必須強化布局與合作以為因。

央行特別在本次理監事會議針對了亞太地區域經濟整合與戰略布局的發展 、影響與因應措施提出了看法；央行表示，儘管台灣的FTA覆蓋率不及10%，但因為資訊科技協定（ITA）零關稅，對RCEP成員國的出口，已經76.3%免關稅，因此RCEP對台灣出口的影響應屬有限。

至於RCEP對台灣影響的因應之道，央行認為，美國可能支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣也應該積極尋求加入，以有助於台灣經濟與全球價值供應鏈更緊密連結。

但台灣尋求加入CPTPP尚須相關法規配套完成修法，包括專利法、著作權法、商標法以及數位通訊傳播法等四項法案；央行表示，這些尚待相關部會重新檢視或研議，送請立法院審議。

央行表示，台灣也應該積極爭取加入「台美雙邊貿易協定（BTA）」及「 印太戰略」等其他各種貿易協定，藉由本身在高科技產業的人才與資源，發揮競爭優勢，凸顯台灣在「印太戰略」中能扮演的建設性角色，進一步提升新南向政策的綜效。

至於國內廠商，央行表示，除了提高產品競爭力，強化與亞太供應鏈連結 ，也要設法擴大參與其他供應鏈，以降低RCEP形成的衝擊。

RCEP 央行 關稅

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