中經院預測：明年經濟成長3.73% 內熱外溫

中華經濟研究院今（18）日公布最新經濟預測，預測今年全年經濟成長2.38%，明年成長3.73%，對明年的展望比昨天中央銀行還好。中經院院長張傳章指出，明年「內熱外温」。

中經院指出，今年的經濟成長主要靠出口拉動，明年則得靠內需拉動，成長動能來源不同。中經院預測，隨著疫苗問世，明年下半年邊境管制可望解封，為民間消費注入最大成長動力，預測民間消費成長高達4.51%。

本周陸續有中央研究院、中央銀行和中經院發布最新預測，對今年的預測值以中經院最低，對明年的展望，中經院落在中間位置，比央行預測的3.68%高，比中研院的4.24%低。

中經院指出，台灣今年經濟呈V型發展，第2季是谷底，第3季的經濟成長率已反彈回升到3.92%，並創下2015年以來的同期新高。今年的成長主要仰賴外貿支撐，預測經濟成長率2.38%，其中的2.23個百分點來自國外淨需求成長的貢獻。

至於明年，中經院指出，要倚賴國內需求支撐，內需在消費和投資挹注下，成長貢獻3.43個百分點。而3.73%經濟成長率中，國外淨需求只貢獻0.30個百分點。

在比較基期下，中經院預期明年第2季是各季成長高峰，經濟成長率高達5.48%。而下半年成長比上半年高，上半年預期成長3.10%，下半年因邊境管制可望解封，成長率約為3.72%。

預期明年新台幣仍將維持相對強勢，中經院預測今年新台幣平均匯率是29.57元兌1美元，而明年是28.22， 因而減輕物價上漲壓力，預期明年消費者物價上漲0.83%。明年仍維持低利率環境。