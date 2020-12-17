最後一搏 德國政府將與經濟部協商麗威風場案

德商達德能源（wpd）麗威風場因涉及飛安疑慮，交通部民航局遲遲點頭而無法開發。麗威風場須在今年底取得電業籌設許可，否則經濟部能源局將扣除保證金及解除契約。面對最後半個月，達德多管齊下，不僅同步向能源局補件及提出訴訟，也將議題上升到外交體制，明（18）日將由德國能源經濟部次長與經濟部次長曾文生視訊對談。

能源局副局長李君禮今（17）日受訪表示，達德目前同時向能源局補件，也有意提出訴訟，更安排德國與台灣經濟部開會協調。但他認為，具體問題在飛安，並非能源局審查項目，必須由達德與交通部民航局自行協商，在台灣飛安很難打折，既使用談判、妥協或外交手段也難解決，「這是科學問題。」

李君禮強調，能源局絕對歡迎外資來台投資，若面臨問題，政府絕對會願意全力透過合法途徑給予任何協助。

達德能源在離岸風電第二階段為最大贏家，遴選風場包括雲林外海的允能風場，第一階段遴選，與第二階段競標，裝置容量共708MW（百萬瓦）；桃園外海的麗威風場，容量為350MW。總計達德在離岸風電的總容量為1.058GW（10億瓦）。

麗威風場位於桃園外海，預計投資590億元，裝置容量達350MW，該案2017年通過環評審查，2018年獲經濟部評選第一名風場，應在明年完工商轉。

然而該案因涉及飛安疑慮，交通部民航局遲遲不點頭發放同意飛安許可意見書，能源局今年10月以「要件不符」正式退回電業籌設許可，但准許達德在年底前補件。達德也多次對外表示，民航局以風場干擾通訊是藉口，抱怨民航局毫無彈性，完全拒絕妥協。

而根據能源局離岸風電遴選行政契約書規定，麗威若未能在期限內取得電業籌設許可，且逾期12個月，能源局可不經催告解除契約，同時以違約為由扣除履約保證金7億元，目前已扣除違約金4.2億元。