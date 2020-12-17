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老外超愛阿舍乾麵 母公司微風投15億蓋二廠

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
阿舍食品相關產品。記者何秀玲／攝影
阿舍食品相關產品。記者何秀玲／攝影

微風旗下100%子公司阿舍食品為快煮麵始祖，今年因疫情帶來宅自煮風潮，為微風旗下成長最快的子公司，目前穩坐快煮麵銷量第一名，去年起狂銷美國市場。阿舍食品總經理羅大為今（17）日表示，因國外產量供不應求，已投資15億元蓋台南科學園區二廠，預計明年第4季稼動，稼動後有望開始供日韓一半貨量。

台灣泡麵發展多年，訴求非油炸麵體的快煮麵，成為後起之秀，近五年快煮麵品牌百花齊放，目前市場規模約12億元，阿舍食品市占率約四成，已經占去快一半的市場。

羅大為說，今年阿舍營收約5億元，明年原先預估15億元，但買氣因疫情而持續攀升，因此明年上看20億元，等於是今年的四倍，其中海外就占了一半的營收，特別是美國。

阿舍曾經外銷多國，包括美國、加拿大、香港、法國、澳洲、日、韓等，去年起主攻美國市場。羅大為解釋，去年起開始有許多美國通路希望與阿舍合作，3月更接到美國好市多邀約，上架550多間門市，一廠稼動率超過100%；在產能供不應求狀況下，無法大量出貨到其他國家，因此才決定蓋二廠。

此外，為了節省人力，阿舍食品一廠今年11月架設一台機器手臂，負責堆疊出貨的貨品，省去15%人力，二廠將會設置三台機器手臂，希望降低人力成本，提高生產效率。

羅大為也透露，公司曾評估在美國德州設廠，不料今年發生疫情，沒辦法親自去美國看廠，故轉而將產能留在台灣；二廠位於台南科學園區，樓地板1,800坪，阿舍食品將是該區唯一一個食品廠，距離一廠僅五至六分鐘車程，預計明年第4季正式生產，將可供應日韓一半的貨量。

美國市場先前僅販售原味，除了有不少華人購買之外，則還有墨西哥和印度人喜愛，今年9月起開始販售麻辣口味。「在美國市場，若真要說對手，要面對的是日清與韓國的辛拉麵，但這些品牌都是泡麵，我們是快煮麵，市場不同，可說幾乎沒有對手。」

阿舍食品實體門市外觀。記者何秀玲／攝影
阿舍食品實體門市外觀。記者何秀玲／攝影
因國外產量供不應求，已投資15億元蓋台南科學園區二廠，預計明年第4季稼動，稼動後有望開始供日韓一半貨量，此為二廠示意圖。記者何秀玲／攝影
因國外產量供不應求，已投資15億元蓋台南科學園區二廠，預計明年第4季稼動，稼動後有望開始供日韓一半貨量，此為二廠示意圖。記者何秀玲／攝影
阿舍乾麵。記者何秀玲／攝影
阿舍乾麵。記者何秀玲／攝影
為了節省人力，阿舍食品一廠今年11月架設一台機器手臂，負責堆疊出貨的貨品，省去15%人力。記者何秀玲／攝影
為了節省人力，阿舍食品一廠今年11月架設一台機器手臂，負責堆疊出貨的貨品，省去15%人力。記者何秀玲／攝影

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