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國人赴海外工作持續增加 去年東南亞最熱門

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

主計總處今（17）日公布去(2019)年國人赴海外工作人數，總計73.9萬人，較2018年增加2,000人。到大陸工作熱潮漸退，東南亞最熱門，去年到東南亞工作人數增加8,000人。而「男持平，女直追」的現象持續，去年女性赴海外工作人數繼續增加，增加7,000人。

主計總處指出，赴海外工作人數近十年來持續增加，除2011年及2015年因景氣趨緩，分別減少6,000人及2,000人外，其餘各年都是增加。不過近年增加很慢，2016到2018年，各年的年增率都不超過1%。2018年也僅較2017年增加0.4%。

海外工作熱門地區也有變化，去年到中國大陸工作者減少9,000人，已是連六年減少；到美國工作減少3,000人，到東南亞工作則增加8,000人。

按性別觀察，去年男性赴海外工作者較前一年減少4,000人，女性則增加7,000人。主計總處指出，近十年來，女性赴海外工作人數一路增加，從2009年的27萬人到2018年的33.8萬人；男性倒是沒有太大的變化，從2009年的39.2萬人到2018年的40.1萬人。也因此，兩性赴海外工作人數的差距在拉近。

東南亞

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