因離岸風電投資 歐盟成我國最大外資來源

根據經濟部最新統計，歐盟因為來自歐洲離岸風電業者的投資，成為我國最大外資來源，且近來成長快速，截至今年10月底，歐盟在台投資約485億元。目前，歐盟是我國第5大貿易夥伴，2020年1~11月貿易額達462億美元。

近年來台歐盟合作關係不斷增溫，「第32屆台歐盟經貿對話會議」亦於日前如期以視訊方式舉行，由經濟部政務次長陳正祺與歐盟貿易總署（DG TRADE）副總署長Helena KÖNIG主持。會中雙方就全球與雙邊經貿政策環境發展、動植物防疫檢疫（SPS）、技術性貿易障礙(TBT)、智慧財產權保護、投資、藥品及醫療器材等各項經貿議題進行對話。另外，還針對歐洲業者如何充份發揮潛力，以為台灣的風能發展貢獻力量進行討論。

陳正祺表示，歐盟提出下世代歐盟復甦基金，並以綠色及數位轉型為主要方向，台歐盟在這些領域有長期合作關係，且深具合作潛力，我國長期以來與歐盟共享民主價值，且我國企業具彈性化生產製造及創新能力，是歐盟建構開放戰略性自主的最佳合作夥伴。

歐盟貿易總署（DG TRADE）副總署長Helena KÖNIG則肯定台歐盟經貿對話會議對台歐經貿關係的貢獻，他表示可藉此平台討論許多雙方關切的貿易議題，另外各項工作小組會議及研討會的舉行，也有助於雙方進行廣泛交流，未來亦將持續與我加強合作。

歐方並於會中提及，除了本次的經貿對話外，雙方亦定期召開部長級的產業對話會議及數位經濟對話會議，就台歐盟各領域的合作交換意見，為雙方創造更多合作機會。

同時，經濟部也在會中感謝歐盟協助台灣成為國際化妝品法規合作會議（ICCR）正式會員，我國自2016年起即以觀察員身分參與ICCR會議，並持續透過經貿對話會議下的藥品工作小組與歐方交換意見，歐盟為本屆ICCR會議的主席，並於第14屆年度會議中通過我國成為正式會員，未來我國將積極參與ICCR相關活動，掌握各國化妝品相關法規及趨勢。