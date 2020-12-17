全球人壽首次參加Buying Power 奪下雙獎

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以創新公益模式，循著認養、體驗、義賣、的三步驟，建立公益善循環，榮獲經濟部「109年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購獎-貳獎、特別獎-環境永續組之雙獎殊榮肯定，也是首次參獎即奪下雙獎的企業。

日前於社會創新實驗中心舉行頒獎典禮，由全球人壽品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表出席領獎。為推動社會創新發展，協助社會創新組織拓展行銷通路，經濟部自2017年起，開創首屆「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，鼓勵中央及地方政府機關、國營事業、民營企業及團體，率先採購社會創新組織產品或服務，鼓勵踐行CSR之企業組織投入相關資源，協助社會創新組織取得資源及開拓市場商機。

全球人壽與社會企業建立良好夥伴關係，以創新的公益模式，循著認養、體驗、義賣的三步驟，建立公益善循環，長期採購社會企業的產品及服務。全球人壽認為，企業之所以能夠創立、營運與發展，是獲得整體社會資源的協助所致。「取之於社會、用之於社會」，當企業有所成就時，就有責任對社會做出貢獻，並針對社會迫切的需求，給予即時的回饋與充沛的支持。

全球人壽以「愛與責任」守護台灣，長期攜手忠義基金會做公益，落實環保與人文自然環境永續發展，從2012年開始「我的一畝田」無毒米認養，到2018年擴大辦理加入「我的一畝茶」環境友善茶認養，每年結合捐血及「我的一畝田、我的一畝茶」義賣活動，一次就能幫助到友善環境的在地小農、失依孩童及需熱血捐輸的病患，截至2020年為止，全球人壽累計認養超過5萬1千公斤無毒米及350台斤環境友善茶，近年義賣總額均全數捐予忠義基金會。

2020年鑒於保育石虎生態，延續「我的一畝田」模式全新認養「石虎米」使生態與農學共存，引起熱烈迴響。石虎是臺灣唯一現存但瀕臨絕種的原生貓科物種，因棲地被大面積地開發、農藥化肥的使用、與農家牲畜衝突等因素，而經常遭到殺害或路殺，石虎保育議題因而受到國際社會高度關注。為此全球人壽攜手苗栗通霄地區之自然農法耕作農家，以無農藥的耕作方式復育流域及石虎生態圈，透過流域收復及保證收購的契作模式，保育該地區的自然生態鏈，使在該地棲息的80到100隻石虎擁有安全的棲地堡壘，實踐自然環境永續發展的目標。

展望未來，全球人壽將持續落實「一份公益，多方得利」精神，以「共同參與」及「二次公益」的正能量，回饋社會、照顧更多需要幫助的人，讓環境永續、社會弱勢、公司治理所涉及的人事物，都更幸福有感。除了關懷社會弱勢、友善環境，企業永續的一環更包含對保戶的承諾，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於擔任好「保障、退休、醫療提供者」的角色，從提供保險顧問分析、投保到售後服務的流程中，將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每個細節裡，提供公平待客的優質服務的體驗，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，延伸守護人們一生愛的需求與保障。