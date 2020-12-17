快訊

俄舞團染疫停演…團員情緒低落 經紀人質疑採檢結果

中油查德案疑點重重 高嘉瑜：是要跟共產黨合作挖油？

全球人壽首次參加Buying Power 奪下雙獎

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
全球人壽榮獲經濟部「109年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎-環境永續組。圖為全球人壽用實際行動認養石虎米及藍鵲茶契作支持環境永續，並由同仁擔任志工陪伴基金會失依兒少體驗。／全球人壽提供
全球人壽榮獲經濟部「109年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎-環境永續組。圖為全球人壽用實際行動認養石虎米及藍鵲茶契作支持環境永續，並由同仁擔任志工陪伴基金會失依兒少體驗。／全球人壽提供

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以創新公益模式，循著認養、體驗、義賣、的三步驟，建立公益善循環，榮獲經濟部「109年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購獎-貳獎、特別獎-環境永續組之雙獎殊榮肯定，也是首次參獎即奪下雙獎的企業。

日前於社會創新實驗中心舉行頒獎典禮，由全球人壽品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表出席領獎。為推動社會創新發展，協助社會創新組織拓展行銷通路，經濟部自2017年起，開創首屆「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，鼓勵中央及地方政府機關、國營事業、民營企業及團體，率先採購社會創新組織產品或服務，鼓勵踐行CSR之企業組織投入相關資源，協助社會創新組織取得資源及開拓市場商機。

全球人壽與社會企業建立良好夥伴關係，以創新的公益模式，循著認養、體驗、義賣的三步驟，建立公益善循環，長期採購社會企業的產品及服務。全球人壽認為，企業之所以能夠創立、營運與發展，是獲得整體社會資源的協助所致。「取之於社會、用之於社會」，當企業有所成就時，就有責任對社會做出貢獻，並針對社會迫切的需求，給予即時的回饋與充沛的支持。

全球人壽以「愛與責任」守護台灣，長期攜手忠義基金會做公益，落實環保與人文自然環境永續發展，從2012年開始「我的一畝田」無毒米認養，到2018年擴大辦理加入「我的一畝茶」環境友善茶認養，每年結合捐血及「我的一畝田、我的一畝茶」義賣活動，一次就能幫助到友善環境的在地小農、失依孩童及需熱血捐輸的病患，截至2020年為止，全球人壽累計認養超過5萬1千公斤無毒米及350台斤環境友善茶，近年義賣總額均全數捐予忠義基金會。

2020年鑒於保育石虎生態，延續「我的一畝田」模式全新認養「石虎米」使生態與農學共存，引起熱烈迴響。石虎是臺灣唯一現存但瀕臨絕種的原生貓科物種，因棲地被大面積地開發、農藥化肥的使用、與農家牲畜衝突等因素，而經常遭到殺害或路殺，石虎保育議題因而受到國際社會高度關注。為此全球人壽攜手苗栗通霄地區之自然農法耕作農家，以無農藥的耕作方式復育流域及石虎生態圈，透過流域收復及保證收購的契作模式，保育該地區的自然生態鏈，使在該地棲息的80到100隻石虎擁有安全的棲地堡壘，實踐自然環境永續發展的目標。

展望未來，全球人壽將持續落實「一份公益，多方得利」精神，以「共同參與」及「二次公益」的正能量，回饋社會、照顧更多需要幫助的人，讓環境永續、社會弱勢、公司治理所涉及的人事物，都更幸福有感。除了關懷社會弱勢、友善環境，企業永續的一環更包含對保戶的承諾，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於擔任好「保障、退休、醫療提供者」的角色，從提供保險顧問分析、投保到售後服務的流程中，將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每個細節裡，提供公平待客的優質服務的體驗，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，延伸守護人們一生愛的需求與保障。

石虎

延伸閱讀

全因這隻蛙 奧萬大義賣12萬元捐助兩棲動物保育

石虎飛飛逃家17天無過度虛弱 動物園研判沒離開太遠

石虎「飛飛」回家了！動物園證實在誘捕籠內捕獲

石虎現身南投市卻疑被車撞 頭部外傷幸生命穩定

相關新聞

非現金支付確定無法達標 連財經首長都很少用台灣pay

立法院財委會今針對非現金支付比率未達標，請金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、央行副總裁嚴宗大、財政部部長蘇建榮進行專案...

遭列匯率操縱觀察名單 嚴宗大：美寬鬆政策是全球議題

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣重新被列為匯率操縱觀察名單。央行副總裁嚴宗大今表示，美國貨...

行動支付單筆嗶5000元以上要通知 最快擬明年4月上路

針對國內各金融詐騙案層出不窮，且國人逐漸習慣使用行動支付，立院財委會今臨時提案，要求金管會納入行動支付單筆消費5000元...

唯一外商 安聯人壽獲金管會投資新創評選殊榮

安聯人壽深耕台灣再獲肯定。為鼓勵保險業投資五加二新創重點產業，金管會於12月10日舉行2020年度保險競賽頒獎典禮，安聯...

南山人壽微型保險擴及金門 照顧600位弱勢族群

南山人壽積極推動微型保險，範圍再擴及離島金門地區，攜手金門縣政府 ，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，自即日起，對金門縣...

新台幣午盤大升3.36角 暫收28.14元

新台幣今（17）日午盤升值3.36角，暫收28.14元兌1美元。

財經部會四首長 蘇建榮最愛用台灣Pay

台灣Pay普及率夠嗎？台灣立法委員林楚茵今（17）日上午在立法院質詢時，詢問在座四位財經首長-財政部長蘇建榮、金管會主委...

台被列匯率觀察名單 央行：匯率政策是考量整體外匯市場

美國財政部再度將台灣列為匯率操縱觀察名單，今（17）日上午立法院財委會上，立委表示，儘管台灣買了大量美國武器，台美關係也...

元大金控歲末愛心接力 邀小額捐款寒冬送暖

元大金控（2885）長期站在公益最前線，過去十多年，透過旗下子公司元大銀行「捐愛心‧送溫馨」平台募集各界愛心，回饋社會。...

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

金管會打炒房金檢正式開動！主委黃天牧今（17）日早參加立法院財委會，會前被媒體問到打炒房金檢最新進度，他回應表示，最近應...

新台幣開盤強升1.96角 為28.28元

新台幣今（17）日早盤以28.28元兌1美元，大升1.96角開出。

元大證副董賀鳴珩退休

元大金控昨（16）日公告，子公司元大證券副董事長賀鳴珩，預定明年元旦起退休，專任元大證券董事，不再續任元大證副董，而賀鳴...

熱門新聞

富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

大立光在兩岸光學股中跌最慘 謝金河：不可思議

台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值

聯電通過286億元資本預算 擴充南科廠12吋產能

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

陸最大晶片廠爆內訌…蔣尚義回中芯 梁孟松憤辭CEO

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。