中油查德案疑點重重 高嘉瑜：是要跟共產黨合作挖油？
中油查德案持續延燒，今（17）日成為立法院經濟委員會質詢焦點，多位立委批評中油昨以密件交給經委會的報告內容粗糙，且都是已公開的資訊，根本不涉及機密，且仍舊疑點重重。立委高嘉瑜更指出，華信已經是空殼，背後是共產黨，台灣是否要跟共產黨合作挖油？對此，經濟部長王美花今備詢承諾1個月內請政風單位完成調查報告。
立委高嘉瑜質詢指出，華信能源已經破產，現在是誰幫忙付錢？中油表示，現在是由華信的債權人，也就是中國的國家開發銀行幫忙付錢。高嘉瑜再問，不能拒絕嗎？
此外，立委們也要求當初是哪些人做決策賣股，是否收賄？都要查清楚。
立委賴瑞隆質詢指出，當初中油賣給華信能源35%股權是由誰拍板決定？王美花回應，總經理報給董事長。而核定此案當時的中油董事長為林聖忠。
中油原規劃出售28%股權卻提高至35%，賴瑞隆認為其中一定有黑手主導，要找出證據，是否涉及貪汙、背信？但，王美花表示，政風單位才有司法調查權。
擔任經濟委員會召委的國民黨立委楊瓊瓔也說，經濟部昨天才以密件方式把資料送給立委，但內容都是媒體早已公開的訊息。楊瓊瓔裁示，經濟部應將立委質詢的問題，於一周內提出詳細書面報告。
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