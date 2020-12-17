投保中心提林郭文艷解任大同董事訴訟 北院判准
新修訂的投保法十條之一公布後，台北地方法院今（17）日判決林郭文艷擔任大同公司的董事職務應予解任，林郭文艷也成為第一位修法後被裁判解任董事職務。在新修訂的投保法公布後，林郭文艷提起裁判解任訴訟判決後，三年內無法擔任所有上市、櫃及興櫃公司董事。
投保中心董事長邱欽庭今天表示，投保針對董、監事應負的責任提出修法，投保法第十條之一規定，董、監事的解任訴訟也提出修法，在今年5月22日立法院三讀通過，6月10日總統已經公布。
今年7月初林郭文艷執行董事職務疑有違反法令的重大事項，尤其，大同股東會有53%的股東無法行使表決權，已經過半數的股權無法在股東會中行使股東權利，已危害資本市場秩序，7月6日投保中心董事會決議通過，在證交所已針對大同處分變更交易方式後，根據新修定的投保法第十條之一規定，大同董事長林郭文艷為維持經營權恐違反公司治理的運作常規，已經嚴重損害投資人大眾權益，投保中心保護投資人，提出解任訴訟，為捍衛資本市場公平正義發聲。
投保根據新修訂的投保法提起訴訟，投保中心根據修正保投法十條之一，違法董事經投保中心訴請裁判解任判決確定者，除不能擔任原公司董事外，三年內也無法擔任所有上市、櫃及興櫃公司董事有失格的效應。
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