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勞金局提新內控機制 禁員工買興櫃股票

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
勞金局弊案，寶佳資產管理公司投資主管邱裕元（圖）兼任嘉源投資部門主管，遭檢廉第三波搜索約談。勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠百股票超過400餘張，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元共同炒作股票，以低買高賣方式獲取不法利益。記者蘇健忠／攝影
勞金局弊案，寶佳資產管理公司投資主管邱裕元（圖）兼任嘉源投資部門主管，遭檢廉第三波搜索約談。勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠百股票超過400餘張，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元共同炒作股票，以低買高賣方式獲取不法利益。記者蘇健忠／攝影

勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉嫌收賄炒股，勞動部長許銘春在立法院承諾提出檢討報告，勞金局今（17）日公布強化內控機制報告。自律公約新增禁止員工買興櫃股票；對簽訂自律公約員工抽查比率由10%提高到14%；交易室全面錄音錄影；管控個股交易量等。

目前勞金局120多位業務同仁簽有自律公約，以往只禁止員工投資上市櫃公司股票，因為上市櫃公司股票才成為勞動基金投資標的。這次新增禁止投資興櫃股票，因為興櫃股票很可能很快會轉為上市櫃公司股票。

另外，許銘春主張的提高抽查比率也納入內控，因為游迺文涉嫌不法行為是勞動部主動發現，靠的是抽查。早先抽查比率是14%，後來慢慢降為10%，這次加強內控又提升為14%。

而國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長則由現行的抽查改為全面普查。

對交易室的監控，不限於交易時間，改為全面性的錄音、錄影；不只不能帶手機進交易室，也禁用其他的通訊設備。

對交易個股也加強監控，新增單一個股每日成交量不得超過市場20日均量的兩成。注意價量過熱的個股，也要避免勞動基金的正常買賣卻成為市場助漲、助跌的力量。

這次勞金局提的強化內控從投資流程、作業規範、監督管控、廉政措施四大層面著手，總計提出12項強化措施。

延伸閱讀

聯合報黑白集／話術嚴謹，機制當塑膠

勞金局爆弊 勞部擬提高抽查、禁買興櫃股

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

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